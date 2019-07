Real Madrid - Marco Asensio gravement blessé ?

Après avoir égalisé contre Arsenal lors de l'International Champions Cup, le milieu espagnol a dû être évacué sur civière et a été emmené à l'hôpital.

Si le a dominé aux tirs au but lors de l'International Champions Cup dans la nuit de mardi à mercredi (2-2, 3-2 t.a.b.), tous les regards étaient tournés vers Marco Asensio. L'international espagnol s'est blessé en seconde période et a dû être transporté vers un hôpital de Washington.

Les médecins craignent une rupture des ligaments croisés du genou gauche pour celui qui était entré en jeu à la mi-temps. Il avait notamment délivré une passe décisive pour Gareth Bale et égalisé contre les Gunners à l'heure de jeu. Sa blessure est intervenue à la 65e minute.

Zidane : "Ça a l'air mauvais"

"C'est inquiétant", a déclaré Zinédine Zidane lors de la conférence de presse d'après-match. "Nous espérons que non, mais il est allé directement à l'hôpital pour faire un test. Ça a l'air mauvais." Le staff médical du Real Madrid espère être fixé dans les prochaines heures pour Marco Asensio.

Cette grosse inquiétude pourrait bousculer les plans des Merengue sur le mercato. Proche de s'engager en prêt avec Arsenal, Dani Ceballos pourrait finalement rester une saison de plus à la Maison Blanche pour remplacer son coéquipier de la sélection espagnole.