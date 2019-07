Mercato Arsenal : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en Premier League depuis le 1er juillet. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Arsenal.

: les enjeux du mercato d'été 2019

En pleine reconstruction depuis le départ d'Arsène Wenger en 2018, Arsenal veille à entrer dans une nouvelle ère. Avec l'arrivée d'Edu en tant que directeur technique du club, le club nord-londonien cherche à se renforcer et retrouver une place dans le Big Four. Balayé en finale de la dernière face à son rival londonien (1-4), les Gunners sont toujours à la recherche d'un trophée majeur depuis une en 2004.

Priorité à la défense ?

Pour le moment, Arsenal se montre timidement sur le marché des transferts. Seul le jeune ailier brésilien de 18 ans, Gabriel Martinelli, figure parmi les arrivées du club londonien cet été.

Au niveau des besoins, le secteur défensif reste une priorité et les Gunners l'ont bien compris. Approché, le défenseur stéphanois William Saliba est proche d'un accord pour rejoindre la Premier League. Après le départ d'Aaron Ramsey en fin de contrat, le milieu de terrain se doit également d'être renforcé. Plusieurs pistes comme Lucas Vasquez, Tiémoué Bakayoko ou Mario Lemina sont évoqués mais il n'y a rien de concret actuellement.

Et du côté des départs, Arsenal pourrait se séparer de certains de ses cadres. Peu flamboyant cette saison, Mesut Ozil pourrait quitter Londres, à l'instar de Laurent Koscielny qui intéresse Rennes et les Girondins de .

Arsenal : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Stephan Lichtsteiner Latéral droit Fin de contrat Aaron Ramsey Milieu de terrain , fin de contrat Petr Cech Gardien de but Retraite Danny Welbeck Attaquant Fin de contrat Cohen Bramall Latéral gauche Fin de contrat Denis Suarez Milieu offensif , retour de prêt David Opsina Gardien , transfert (3,5 M€)

Arsenal : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Alexandre Lacazette Attaquant FC Barcelone, transfert Mesut Ozil Milieu de terrain Fenerbahçe, Transfert Shkodran Mustafi Défenseur central Transfert Laurent Koscielny Défenseur central Bordeaux/Rennes, transfert Granit Xhaka Milieu de terrain , Transfert

Arsenal : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Gabriel Martinelli Ailier gauche Ituano ( ), transfert (7 M€) Reiss Nelson Ailier droit , retour de prêt Takuma Asano Attaquant Hannovre, retour de prêt

Arsenal : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019