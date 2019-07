Officiel - Edu nommé directeur technique d'Arsenal

L'ancien milieu de terrain brésilien revient du côté des Gunners. Il s'est engagé avec le club londonien en qualité de directeur technique.

Comme prévu depuis plusieurs semaines, Edu effectue son grand retour à avec un poste où il aura de grandes responsabilités.

Passé par le club anglais de 2001 à 2005, aux côtés notamment de Thierry Henry et Robert Pirès, l'ancien milieu de terrain brésilien a accepté le poste de directeur technique au sein de l'état-major des Gunners.

Arsenal a précisé en quoi consisterait ses fonctions à l'aube de la saison 2019-2020. "Edu coordonnera le travail de notre groupe d’entraîneurs de l'équipe première, de l’académie ainsi que le scouting et le recrutement des joueurs afin de superviser la constitution constante et le renforcement efficace de notre équipe."

Sur le site officiel du club londonien, le dirigeant de 41 ans a affirmé son impatience de débuter son mandat. "Arsenal a toujours eu une place spéciale dans mon cœur et je suis ravi de retourner dans ce grand club avec ce nouveau rôle. Nous avons une équipe solide et de jeunes joueurs très talentueux avec des gens fantastiques à tous les niveaux. Je suis impatient d’aider à faire une différence. "