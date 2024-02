"Menteurs", Benzema pète un câble

Karim Benzema a précisé qu'il était heureux en Saudi Pro League et qu'il ne souhaitait pas retourner en Europe en janvier.

Au cours de la période de transfert de janvier, plusieurs rapports ont affirmé que l'attaquant français n'était pas heureux dans la Pro League saoudienne, six mois seulement après avoir déménagé au Moyen-Orient, et qu'il souhaitait retourner en Europe. L'ancien Ballon d'Or a récemment repris du service avec son club en Ligue des champions de l'AFC et a maintenant précisé qu'il n'avait jamais voulu quitter la Saudi Pro League et que les spéculations concernant sa volonté de retourner en Europe étaient fausses.

"L'histoire de mon départ n'est pas vraie et je suis heureux en Arabie Saoudite", a déclaré Karim Benzema à la presse. Je n'ai aucun problème avec Gallardo, tous ceux qui disent que je veux retourner en Europe sont des menteurs. Je suis très heureux à Al Ittihad. Pour ma part, je n'ai de problème avec personne. Interrogez l'entraîneur sur mon absence, j'étais prêt pour le stage à Dubaï".

"Très heureux à Al Ittihad"

Des spéculations ont également été émises au sujet de la querelle entre l'international français et son entraîneur Marcelo Gallardo, bien que le joueur ait nié s'être disputé avec le technicien argentin. Depuis son arrivée à Al-Ittihad cet été, le joueur de 36 ans a connu une bonne période de forme, marquant 12 fois en 22 matches toutes compétitions confondues. Il a également délivré six passes décisives.

La prochaine rencontre de l'ancien joueur du Real Madrid aura lieu lundi, à l'occasion de la rencontre entre son club et Al-Wehda, dans le cadre de la Saudi Pro League.