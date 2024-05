Memphis Depay, divorce consommé

L'attaquant de l'Atletico Madrid Memphis Depay semble sur le point de quitter le club cet été, 18 mois seulement après avoir rejoint les Colchoneros.

Il a été rapporté mercredi que l'Atletico et Memphis se sépareraient du Néerlandais en tant qu'agent libre cet été, malgré une clause de prolongation automatique d'un an dans son contrat. L'entraîneur Diego Simeone a laissé entendre qu'il n'était pas satisfait de Memphis lors d'une conférence de presse il y a trois semaines.

Selon la Cadena SER, le point de rupture dans leur relation est survenu après l'élimination en Ligue des champions. Simeone ne comprenait pas pourquoi Memphis aurait été disponible pour une éventuelle demi-finale de la Ligue des champions, mais sa période de récupération a ensuite été prolongée afin de s'assurer qu'il soit complètement apte pour les Euros de cet été avec les Pays-Bas.

El Cholo n'a pas supporté que Memphis donne la priorité aux Pays-Bas plutôt qu'à son club, alors que les deux n'étaient pas nécessairement en conflit, et a décidé qu'il valait mieux l'expulser. Le Néerlandais était le partenaire préféré de Simeone pour Antoine Griezmann en début de saison, mais ses problèmes de condition physique et son attitude le pousseront à partir un an plus tard.