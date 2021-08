Même sans Messi, rien ne va pour Griezmann au Barça

Malgré le départ de Messi, Griezmann n’a pas pris le leadership de l’attaque du Barça et a été sifflé par les supporters, dimanche.

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Cette citation, les supporters du Barça la vivent depuis le départ de Lionel Messi vers le PSG et n’ont toujours pas fait leur deuil. Pour certains joueurs barcelonais, la place laissée vacante par le sextuple Ballon d’Or devait leur permettre de s’exprimer un peu plus. Sauveur du Barça depuis des années, Messi prenait également une grande place dans le vestiaire et sur le terrain.

La Pulga partie, Ronald Koeman avait appelé ses joueurs à prendre leur responsabilité et ainsi prouver que le club catalan pourrait s’en sortir même sans leur numéro 10. S’il ne l’a pas cité officiellement, le coach néerlandais visait en autre Antoine Griezmann.

En dedans depuis son arrivée au Camp Nou il y a deux ans, l’attaquant français n’a pas eu le rayonnement qui était le sien à l’Atlético Madrid, cherchant à se faire une place aux côtés de Messi. Avec un jeu dénaturé, Grizou a rapidement été le bouc émissaire favori de la presse catalan ainsi que des supporters.

Dans l’ombre de Memphis

Seulement, cette saison 2021-2022 devait être celle du renouveau barcelonais pour le champion du monde 2018. Avec des finances dans le rouge, le Barça n’a pas pu recruter de cadors aux avant-postes et a donc misé sur la relation Depay - Griezmann pour faire trembler les défenses adverses.

Malheureusement, le pari n’est pas gagnant, du moins pour l’ancien de la Real Sociedad. Quand Memphis, arrivé libre de l'OL, est déjà vu comme le sauveur après seulement trois journées (2 buts et une passe), Antoine Griezmann ère comme une âme en peine sur la pelouse.

Toujours aussi précieux dans l’effort défensif, le Maconnais ne pèse pas là où tout le monde l’attend, à savoir dans la zone de vérité. Aucun tir cadré depuis le début de la Liga, des pertes de balles nombreuses (33) et aucun geste décisif même en tant que passeur.

Griezmann sifflé par le Camp Nou

Le poste laissé vacant par Messi a été repris par Memphis Depay, déjà porté aux nues par les socios catalans. Ayant dû attendre la 8eme journée la saison dernière pour ouvrir son compteur but (20 réalisations toutes compétitions confondues), Griezmann est déjà dans le viseur des fans qui, en plus de lui reprocher le départ de Messi, l’ont sifflé, dimanche soir contre Getafe. De quoi mettre Koeman hors de lui.

"On peut siffler s’il n’a pas la bonne attitude ou s’il ne travaille pas, mais Antoine a eu des difficultés dans le jeu, a déclaré Koeman après le match. Il n’a pas eu autant d’opportunités qu’on peut l’espérer, mais ce n’est qu’un match."

"On peut lui demander de marquer quatre buts… Mais on n’a pas non plus créé les situations pour lui. Au contraire en seconde période, on a perdu beaucoup de ballons."

Défendu par son coach, Griezmann sait malgré tout qu’il n’a pas un crédit illimité en Catalogne, comme il pouvait l’avoir à Madrid. La trêve internationale va peut-être l’aider à se remettre la tête à l’endroit…