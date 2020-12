Meilleurs buteurs de la Ligue des Champions 2020-21 : Haaand, Neymar, Morata mènent la danse

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison. Trois joueurs figurent en tête du classement.

La phase de groupes de la 2020-21 a touché à sa fin, avec les phases à élimination directe très attendues du tournoi qui commenceront dans deux mois.

Il reste encore beaucoup de belles affiches à disputer dans cette épreuve, mais on peut d'ores et déjà commencer à présenter quelques bilans comme celui des meilleurs buteurs du tournoi.

Goal vous tiendra au courant du nombre de buts individuels pour les joueurs de la Ligue des champions les plus performants cette saison.

Meilleurs buteurs de la Ligue des Champions 2020-21

La star norvégienne Erling Haaland, Neymar, Marcus Rashford et Alvaro Morata mènent tous le peloton avec six buts. L'international anglais ne pourra pas améliorer son record puisque son équipe est éliminée de la compétition et est reversée en .

Olivier Giroud a progressé dans ce classement après avoir marqué les quatre buts de lors du succès contre Séville; il est au même niveau que l'attaquant du Borussia Monchengladbach Alassane Plea et Ciro Immobile de la qui comptent 5 buts chacun.

* Correct à partir des parties jouées le 9 décembre 2020.

Pos Joueur Club Buts =1 Erling Haaland 6 =1 Marcus Rashford 6 =1 Alvaro Morata 6 =1 Neymar PSG 6 =5 Alassane Plea Borussia Monchengladbach 5 =5 Olivier Giroud Chelsea 5 =5 Ciro Immobile Lazio 5 =8 Mergim Berisha RB Salzburg 4 =8 Cristiano Ronaldo Juventus 4 =8 Ferran Torres 4 =8 Youssef En-Nesyri Sevilla 4 =8 Diogo Jota 4 =8 Romelu Lukaku Inter 4 =8 Karim Benzema 4 =8 Bruno Fernandes Manchester United 4 =16 Lionel Messi Barcelona 3 =16 Kingsley Coman 3 =16 Ousmane Dembele Barcelona 3 =16 Martin Braithwaite Barcelona 3 =16 Duvan Zapata 3 =16 Timo Werner Chelsea 3 =16 Robert Lewandowski Bayern Munich 3 =16 Joao Felix Atletico Madrid 3 =16 Sergio Oliveira Porto 3 =16 Mohamed Salah Liverpool 3 =16 Anton Miranchuk Lokomotiv Moscow 3 =16 Angelino 3 =16 Irfan Can Kahveci 3 =16 Hans Vanaken Club Brugge 3

Qui a fini meilleur buteur en 2019-20?

Robert Lewandowski a été le meilleur buteur de la Ligue des champions la saison dernière, ses 15 réalisations ont permis au Bayern Munich de remporter la compétition.

Les cadors allemands ont remporté leur sixième trophée de la Ligue des champions après avoir battu le 1-0 en finale du tournoi, Kingsley Coman marquant le but de la victoire au début de la seconde période.

Le Polonais a été suivi par Haaland avec 10 buts pour le RB Salzburg et Dortmund, et les neuf réalisations de son coéquipier du Bayern Serge Gnabry, troisième du classement.