Meilleur que Ronaldo ? Alonso mise sur Mbappé

La superstar française se rapproche ainsi du record incroyable détenu par l'icône portugaise à Madrid. Mbappé a connu des débuts timides au Real Madrid, mais dès le début de l'année, il s'était pleinement adapté à la vie dans la capitale espagnole et a terminé la saison 2024-2025 en beauté. Cette saison, il a déjà inscrit 25 buts.

Mbappé a révélé par le passé qu'il considérait Ronaldo comme son idole, aux côtés de la légende française Zinédine Zidane, et que ces deux joueurs emblématiques l'avaient inspiré à jouer pour le Real Madrid. « Je vis un rêve chaque jour en jouant ici. Zidane était mon idole, c'est grâce à lui que j'ai commencé. Ce club a une aura particulière, c'est le meilleur du monde. Depuis l'arrivée de Cristiano, je suivais tous ses matchs ; il était mon autre idole. J'ai rencontré Zidane ici quand j'avais 13 ans. J'ai passé une semaine à Valdebebas et je ne pouvais parler qu'avec lui car je ne parlais que français. J'aurais pu rester, mais ce n'était pas possible à cause de ma famille. Je ne pouvais pas venir seul », avait déclaré le Français en début d'année. Il a réalisé son rêve en rejoignant le Santiago Bernabéu à l'été 2024 après avoir quitté le Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre.

Aujourd'hui, après un peu plus d'une saison dans la capitale espagnole, Mbappé est déjà sur le point de battre un record incroyable du club, établi par Ronaldo en 2013. La star portugaise avait alors inscrit 59 buts en Liga sur une année civile. En 2025, Mbappé a inscrit 55 buts et il lui reste encore quatre matchs à disputer.

Avant la rencontre face au Celta Vigo, l'entraîneur Alonso a fait l'éloge du capitaine de l'équipe de France : « Kylian est en train d'écrire l'histoire du Real Madrid, tout comme Cristiano. Son ambition, ses statistiques… il fait partie d'une élite. Travailler avec lui au quotidien est un vrai plaisir. Son désir d'influencer les autres, son énergie communicative, sont des qualités qu'il partage avec Cristiano. C'est là que je vois des similitudes.»

Il a ajouté : « Cristiano est Cristiano, et Kylian est Kylian. Ils sont tous deux exceptionnels. Nous avons beaucoup de chance d'avoir Kylian, et nous devons en profiter au maximum. »