Mehdi Abeid en route pour Al Nasr

Le milieu de terrain international algérien Mehdi Abeid quitte le FC Nantes pour le club émirati d’Al Nasr.

Mehdi Abeid ne finira pas la saison au FC Nantes. Comme annoncé par Goal mercredi, l’international algérien quitte les Canaris en plein milieu de la saison afin de s’engager en faveur d’Al Nasr de Dubai.

Abeid avait fait le forcing pour obtenir un bon de sortie et le club nantais a fini par accepter l’offre de la formation émiratie. L’officialisation de ce transfert devrait intervenir très rapidement.

Abeid évoluait au FCN depuis un an et demi. Il y est arrivé en provenance de Dijon FCO, alignant au total 25 matches avec les Jaune et Verts. Il s’en va alors qu’il avait joué l’intégralité des quatre rencontres de son équipe depuis l’arrivée de Raymond Domenech comme coach. Cette saison, il totalise 18 matches joués, dont 15 comme titulaire.

Sa troisième expérience à l'étranger

Agé de 28 ans, Abeid a déjà connu des expériences à l’étranger. Avant son retour en France en 2016, il avait connu des passages en Angleterre (Newcastle) et en Grèce (à Panathinaikos).

Au sein de l’équipe d’Al Nasr, Abeid côtoiera un autre ancien joueur du championnat français, en l’occurrence Ryan Mendes, le cap-verdien passé par le LOSC. A noter que ce club a vu un certain Moussa Saib, une icône du football algérien, y achever sa carrière en 2004.

Al Nasr occupe actuellement la quatrième place de son championnat national, à huit points du leader Al Sharjah. L’année dernière, ce club s’était déjà adjugé la Coupe du Golfe des clubs.