Médias TV : Laure Boulleau s’émancipe et prend du galon

L’ancienne joueuse internationale, Laure Boulleau, a une nouvelle responsabilité au sein de la chaine Canal+.

Laure Boulleau a une nouvelle mission au sein de la chaine cryptée, celle où elle officie comme chroniqueuse depuis quelques mois. L’ex-latérale de l’équipe de France va avoir une émission rien qu’à elle durant le déroulement de la Coupe du Monde.

Boulleau seule aux manettes

Canal+ vient de faire savoir que Boulleau présentera « Big Five ». C’est un programme qui réunira d’anciens internationaux, que ça soit chez les équipes masculines des Bleus ou féminines. L’ex du PSG sera donc bien entourée.

« Anecdotes, bonne humeur et expériences sont attendues pour une émission collector », révèle C+ dans un teasing sur ses réseaux sociaux.

Pour Boulleau, il s’agit d’une belle promotion vu qu’elle sera aux manettes toute seule et pourra ainsi apprécier ses talents d’animatrice.

Pour la première fois, Big Five sera présenté par @laureboulleau. L’ancienne internationale invite 5 anciennes et anciens Bleus en plateau pour raconter les coulisses de l’Équipe de France. Anecdotes, bonne humeur et expériences sont attendues pour une émission collector. pic.twitter.com/sFv4BBwZTH — CANAL+ (@canalplus) November 20, 2022

Canal+ à pied d’œuvre pour le Mondial

D’autres émissions sont prévues pendant le Mondial. Quotidiennement, Le Late Sport 360 sera diffusé à partir de 22h sur Canal+ Sport 360. On reviendra sur la journée de la compétition et on se projettera sur la suivante. Des envoyés spéciaux y interviendront aussi pour parler de l’actualité des Bleus.

Enfin, le Canal Football Club sera toujours retransmis dimanche 19h. Hervé Mathoux et Laure Boulleau l’animeront.