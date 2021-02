Mediapro est de retour et achète les droits TV de la zone CONCACAF

Vous ne rêvez pas : Mediapro, incapable de payer les droits de la Ligue 1, vient de s'offrir les droits de la zone CONCACAF.

Ont-ils fait une présentation Powerpoint pour amadouer les dirigeants de la CONCACAF ? Est-ce qu'ils ont cette fois apporté des garanties bancaires? Difficile à dire mais une chose est sûre : Mediapro vient d'acquérir les droits TV de la zone CONCACAF (qui regroupe l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes) alors qu'ils sortent à peine d'un échec retentissant en France puisqu'ils ne sont pas parvenus à payer à la LFP les droits TV de la Ligue 1.

Mediapro aura donc la charge de commercialiser les droits TV de la Gold Cup (l'équivalent de l'Euro pour la zone CONCACAF) ainsi que de la Ligue des champions de la CONCACAF (dont le dernier lauréat est le club mexicain des Tigres d'André-Pierre Gignac). Cela signifie que Mediapro va devoir trouver des chaînes de télévision pour acquérir ces droits.

Concacaf reach commercial agreement with MEDIAPRO Grouphttps://t.co/z82rWxlraZ #LoveForOurGame — Concacaf (@Concacaf) February 12, 2021

« Cette alliance avec le groupe Mediapro, leader du secteur audiovisuel et unique dans son intégration du contenu audiovisuel, de production et de distribution, assurera la commercialisation internationale des droits audiovisuels des compétitions de la Concacaf, dont la Gold Cup 2021 et la Ligue des champions de la CONCACAF », a expliqué dans un communiqué la CONCACAF, qui ignore visiblement ce qui vient de se produire en France.

« Nous sommes très fiers de la confiance que la CONCACAF nous a témoignée. L'expérience du Groupe dans la gestion des droits sportifs sera essentielle pour projeter la valeur de ses compétitions », a confié avec un certain aplomb Tatxo Benet, associé gérant de Mediapro.

Reste une inconnue de taille : le montant versé par Mediapro à la CONCACAF. On verra d'ici quelques mois si le groupe sino-espagnol honore ses engagements auprès de la Confédération après avoir manqué à ses devoirs avec la LFP.