McCourt et l’OM déclinent une offre de rachat d’Ajroudi

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, vient de refuser une offre de rachat officielle transmise par le Tunisien Mohamed Ajroudi.

Les intentions évoquées par Mohamed Ajroudi étaient bien réelles. L’homme d’affaires tunisien, appuyé par un groupe d’investisseurs émanant du Golfe, avait bien comme idée de racheter l’OM. Et il l’a démontré une formulant une offre concrète en ce sens. Mais, celle-ci n’a pas fait vaciller le patron olympien, Frank McCourt.

Dans un courrier adressé à l’AFP de la part de son avocat, le propriétaire du club olympien a fait savoir qu’il a exprimé une réponse « formelle et définitive » à ceux qui veulent prendre sa place. Et elle est négative. Il a répété ce que lui et les autres dirigeants marseillais répètent depuis plusieurs semaines, à savoir que « le club n’est pas à vendre ». A noter que le montant de la proposition qui a été faite n’a pas fuité, mais nul doute qu’il s’agit d’une offre conséquente.

Ajroudi a matérialisé ses actes en paroles

L’offre en question a été faite par la banque Wingate, laquelle fut mandatée par le prétendant au rachat. La firme a donc contacté officiellement les décideurs olympiens. Contrairement à ce que ces derniers stipulaient, il y a donc bien eu des discussions et Ajroudi ne s’est pas uniquement contenté de palabrer dans les médias.

L’annonce du jour intervient 48 heures après un communiqué du club annonçant une assignation en justice contre Mohamed Ayachi Ajroudi et son bras droit Mourad Boudjellal. "Personne ne devrait utiliser l'OM afin d'asseoir sa notoriété personnelle", clamait le club, soulignant "une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges". Ajroudi avait rétorqué le lendemain, en parlant de « déstabilisation ». L’avocat du Tunisien a aussi parlé d’une procédure "plus médiatique que juridique".

Pour rappel, les rumeurs d’un possible rachat de l’OM remontent à la fin du mois de juin dernier. Mourad Boudjellal avait parlé d’un « projet méditerranéen » et de grandes ambitions pour le club. Concernant les fonds débloqués dans cette optique, l’ancien président du RC Toulon avait déclaré qu’ils provenaient du « pétrole, de l’eau et de l’énergie du Moyen-Orient ».