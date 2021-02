McCourt dément la rumeur d’une vente de l’OM

Pour la deuxième fois en l’espace d’une semaine, Frank McCourt a démenti la rumeur d’une future vente de l’OM.

Non, l’Olympique de Marseille ne va pas faire objet d’un rachat dans les jours à venir. Contrairement aux rumeurs qui circulent, le club n’est pas à vendre. Frank McCourt, son propriétaire, l’a assuré à travers un communiqué ce vendredi.

« Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future », a tonné l’homme d’affaires américain.

McCourt agacé par les bruits extérieurs

C’est un journaliste de l’Equipe qui a fait circuler l’information d’un changement de direction du côté de Vélodrome, évoquant la venue éventuelle de Kingdom Holding Company, détenue par le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal Al Saoud. Des bruits auxquels McCourt n’a que très peu goûté. « Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations », a ajouté le cacique marseillais.

La sortie du patron intervient au milieu d’une semaine très agitée. Entre les incidents à la Commanderie, le conflit avec Villas-Boas -et qui devrait déboucher sur un limogeage de ce dernier- et le choc contre le PSG dimanche prochain en Ligue 1, les décideurs olympiens ne savent plus du tout où donner la tête.

Ce n’est pas la première fois que la presse spécule sur une vente de l’Olympique de Marseille. Ça avait déjà été le cas l’été dernier, lorsque les médias se sont empressés d’annoncer l’arrivée du duo Mohamed Ayachi-Mourad Boudjellal aux commandes du club. Au final, il n'y avait rien de véridique.

Pour rappel, McCourt a racheté l’OM en 2016 et pour un montant dérisoire de 50M€ (95% des parts). Il avait succédé à Margarita Louis-Dreyfus. Sous sa houlette, Marseille n’a remporté aucun titre, mais il a joué une finale de Coupe d’Europe (contre l’Atlético en 2018) et fini vice-champion de France en 2020.