Mbappé vise le record de Platini

Kylian Mbappé ne s’interdit pas d’aller chercher le record de Michel Platini du plus grand nombre de buts inscrits lors d’une édition de l’Euro.

En 1984, Michel Platini a impressionné toute la planète football en inscrivant 9 buts en seulement cinq matches du Championnat d’Europe. Grâce à cette efficacité, la légende tricolore avait joué un rôle clé dans le premier triomphe international des Bleus.

Cet exploit individuel peut-il être réédité cette année ? Si tel est le cas, alors Kylian Mbappé émerge naturellement comme l’un de ceux capables de réussir cette performance. Et c’est un défi que l’attaquant du PSG se dit prêt à relever.

« Les records sont faits pour être battus »

Ce dimanche en conférence de presse, et à deux jours du premier match de la compétition face à l’Allemagne, le prodige de Bondy a déclaré qu’il va tenter de relever le challenge. « Neuf buts, c'est beaucoup ! Mais on dit toujours que les records sont faits pour être battus, on va essayer ! », a-t-il confié.

Mbappé espère briller durant le tournoi, mais il assure s’inscrire surtout dans un projet collectif. Pour lui, ce qui importe le plus c’est la réussite de l’équipe de France : « En 2018 c'était ma première compétition, c'était le moment de confirmer. Là j'ai fait des saisons pleines, mais dans le foot tu dois toujours confirmer, il ne faut jamais s'isoler du collectif. On doit rester un groupe uni et s'appuyer sur nos forces. On ne pourra pas se permettre d'avoir une entrée timide vu nos adversaires, on a tout le pays avec nous. »

Il y a trois ans, lors d'une cérémonie de l'UNFP Mbappé avait exigé d’avoir plus de responsabilités en club. Une sortie inattendue, qui a fait beaucoup jaser et qu’il n’est pas prêt de renouveler. Aujourd’hui, il promet qu’il ne parlera qu’à travers ses performances sur le terrain, surtout lorsqu’il a le maillot bleu sur le dos. "Les responsabilités ? J'en ai parlé... J'avais regretté cette sortie, je m'en suis excusé. J'ai gagné du respect sur le terrain", a-t-il conclu.