Mbappé "affecté" par les déclarations de Giroud

Kylian Mbappé a reconnu avoir été touché par les propos tenus par Olivier Giroud à l’issue du dernier match amical.

A deux jours de l’entrée en lice de l’Equipe de France à l’Euro 2020 face à l’Allemagne, Kylian Mbappé s’est présenté devant les journalistes ce dimanche. Comme on pouvait s’y attendre, l’attaquant du PSG est revenu sur son différend avec Olivier Giroud. S’il a insisté sur la nécessité de tourner la page, il a reconnu que cet épisode ne l’a pas laissé indifférent.

« On en a parlé, on a discuté de ça, ça a fait parler, a-t-il commencé par confier. Tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai été un peu affecté mais on ne va pas en faire toute une histoire, l'équipe de France reste le plus important, des broutilles ne vont pas venir perturber notre préparation, on est concentrés sur le même objectif. »

« J’aurais préféré que Giroud m’en parle dans le vestiaire »

Appelé ensuite à développer la raison pour laquelle il a été contrarié par la sortie de son coéquipier, Mbappé a rétorqué : « Ce qu'il a dit ne m'a pas dérangé plus que ça, je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match. Mais c'est plus de le sortir publiquement. Je l'ai félicité dans le vestiaire, il ne m'a rien dit et après je l'apprends par la presse. Il ne dit rien de méchant. C'est plus le fait de le sortir publiquement, j'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même plus virulent dans le vestiaire. Mais ce n'est pas un problème, ce sont des petites broutilles. L'équipe n'a pas besoin qu'on se mette dans bâtons dans les roues. »

« C’est malsain de dire les choses sans les dire »

Durant son point-presse, Mbappé est resté imperturbable. Sauf lorsqu’un confrère a suggéré qu’il recherche moins Giroud que Benzema ou Neymar en club. « Ce sont des joueurs complètement différents, lui a-t-il répondu. Neymar touche 150 ballons par match, et Benzema environ 80. Olivier en touche beaucoup moins de par son profil. Si on compare les trois c’est sûr que j’en fais moins à Giroud, mais c’est parce que son profil est différent. Là ou Karim préfère décrocher et aller chercher le ballon, Giroud, lui, veut rester dans la surface. C’est un attaquant plus statique ». Après cette explication, le champion du monde a fait remarquer à son interlocuteur que « c’est un peu malsain car on essaye de dire les choses sans les dire ». « En gros, tu veux dire que je ne veux pas faire de passes à Giroud. Ça se respecte. Moi, je vous dis que ce sont des profils différents. Mais je n’ai pas de problèmes sur les critiques sur le jeu », a-t-il enchéri sur un ton ferme.

« Le groupe, ça reste le plus important »

Le joueur vedette des Bleus s’est dit content par ailleurs d’avoir eu droit à la parole pour donner son avis et passer ensuite définitivement à autre chose : « S'il n'y a pas d'explication, il y aura des non-dits. C'était un peu tendu, mais le plus important est d'en discuter, de faire passer ça après le groupe. Le plus important ça reste le groupe. C'est un micro-épisode. Personne ne me parle du match contre l'Allemagne... Je suis surpris. »