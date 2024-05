Mbappé vers la Serie A ? L'annonce forte du Bondynois

Attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé a évoqué mardi, un possible départ en Serie A.

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c’est bel et bien terminé. L’international français s’en va après sept ans de bons et loyaux services qui l’ont vu devenir le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Le natif de Bondy devrait ensuite rejoindre le Real Madrid, grand favori pour l’accueillir, cet été. Mais alors qu’il refuse de confirmer cette destination depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé vient de jeter un nouveau doute dans ce dossier en ouvrant la porte à un club de Serie A, ce mardi.

Kylian Mbappé entretient le flou sur sa prochaine destination

C’est avec dernier sacre en Coupe de France que Kylian Mbappé a fait ses adieux au PSG, samedi dernier. Le capitaine de l’Equipe de France n’attend donc que la fin de son contrat le 30 juin prochain, pour rejoindre son nouveau club librement. Un club dont il refuse toujours de révéler l’identité.

« La meilleure chose à faire est de finir ses adieux. Tout ce que je voulais, c'était bien finir avec mon club. Il y a un trophée. Il y a un temps pour tout. Je ne sais pas si je vais l'annoncer avant l'équipe de France. Ce sont quelques détails, le plus important était de bien finir ici, peu importe tout ce qu'il s'est passé », confiait-il après la finale de la Coupe de France.

Mbappé fait les yeux doux à l’AC Milan

Même s’il continue d’entretenir le flou sur sa prochaine destination, tout indique que Kylian Mbappé signera au Real Madrid. Tout semble même prêt pour accueillir l’ancien de Monaco qui aurait déjà acheté sa résidence à Madrid. Cependant, il y a des chances que le Tricolore rejoigne plutôt la Serie A et l’AC Milan si l’on s’en tient à ses propos lors des KAFD Globe Soccer Awards, ce mardi.

« Le foot italien ? On ne sait jamais. J’ai toujours dit que si un jour je vais en Italie, ça sera à l’AC Milan. Quand j’étais enfant, je suivais Milan et je regarde tous ses matchs. Toute ma famille est fan de Milan », a-t-il déclaré au micro de Sky Italia. Difficile quand même d’imaginer cette possibilité pour le moment puisque Mbappé rejoindra sûrement le Real Madrid. L’AC Milan devra attendre encore quelques années.