Mbappé toujours parisien, un sacré coup dur pour le Real

Dans sa très longue et riche histoire, le Real Madrid n’a pas connu souvent l’humiliation de se faire éconduire par les stars qu’il visait. Ou alors celles-ci se comptent sur les doigts d’une main, telles que Pogba, Gerrard, Totti ou encore Neymar. Mais, parmi les footballeurs cités il n’y en a aucun qui a osé dire non au bout d’un très long feuilleton, tenant tout le monde en haleine, et en laissant même croire qu’il avait déjà donné sa parole aux Merengue. Kylian Mbappé a été le premier à infliger ça à la Casa Blanca. L’avenir nous dira s’il a eu raison de faire ce choix et poursuivre son parcours avec le PSG. En revanche, il n’y a pas besoin d’attendre plus longtemps pour comprendre que c’est un cuisant échec pour le Real. Un échec aux répercussions aussi nombreuses que dommageables.

Le Real ne fait pas (plus) le poids face aux nouveaux riches

Tout d’abord, en voyant la star parisienne lui tourner le dos en mondovision alors que le transfert semblait quasi acté, le Real voit un sérieux coup porté à son image. Habituellement, c’est ce club qui sort gagnant de ce genre de luttes en coulisses, en affaiblissant systématiquement ses rivaux. Cette fois, c’est le contraire. Certes, Mbappé n’a jamais été son joueur mais c’est comme si c’était le cas car beaucoup d’indices laissaient suggérer qu’il finira par l’être.

Getty

Alors oui, un club reste toujours plus grand que n’importe quel joueur. Et c’est le cas à plus forte raison pour une équipe couronnée championne d’Europe à 13 reprises. Le prestige du Real n’a donc aucune chance d’être écorné par cette histoire. Mais, il n’empêche, l’institution se serait bien passée d’un tel affront. A fortiori à quelques mois de la Coupe du Monde, vu que Pérez accorde beaucoup d’importance au fait de posséder dans ses rangs ceux qui brillent ou sont censés briller dans le plus beau des tournois.

Le coup est d’autant plus dur à encaisser pour les Merengue qu’il survient peu après le choix d’Erling Haaland de s’engager en faveur de Manchester City. Rien ne dit que le Norvégien avait été proche de rallier la capitale espagnole, sauf que voir en l’espace de quelques jours deux des meilleurs attaquants au monde signer ailleurs n’est pas vraiment rassurant concernant le pouvoir de séduction du Real. L’époque où des « Galacticos » débarquaient chaque été à Bernabeu, et parfois même par deux ou trois durant la même intersaison, est manifestément révolue. Ces deux pistes tombées à l’eau confortent aussi l’idée que les clubs historiques du Vieux Continent ne sont plus en mesure de rivaliser avec les nouveaux riches. Le dossier Mbappé symbolisait cette opposition, et le constat est que l’attractivité dont les écuries « dinosaures » bénéficiaient jadis n’est plus de mise. Ou, plus précisément, s’en retrouve affaiblie face à celle des clubs au passé dérisoire mais à la puissance économique ravageuse.

Les interrogations sur la compétitivité future du Real refont surface

Au-delà du côté image, il y a aussi la « perte » sportive. Car oui, le Real est perdant en ne s’attachant pas les services de Mbappé. Ce dernier devait incarner une nouvelle ère du côté de Bernabeu. Au sein d’une équipe vieillissante (bien que toujours performante), il aurait été celui qui aurait apporté du sang-neuf, avec une plus-value indéniable, tout en étant le symbole d’une ambition nouvelle. Sa simple présence dans l’effectif aurait poussé d’autres joueurs de qualité, et en particulier les grands de demain, à effectuer le même choix. L’avenir du club à moyen et long terme s’en serait retrouvé assuré.

Actuellement, dans l’absolu, le Real n’a peut-être pas nécessairement besoin d’un Mbappé, mais dans deux ou trois ans, avec le départ prévu de Karim Benzema et l’absence d’un successeur en attaque, il est clair que le Bondynois aurait personnifié une arme offensive imparable. Peut-être même la meilleure qui existe sur la scène mondiale.

Getty Images

Pérez a perdu la main sur le mercato

Qui est le dernier joueur de classe mondiale à avoir déposé ses valises à Madrid ? Il fut un temps où on avait l’embarras du choix pour répondre à cette question, mais ce n’est plus le cas maintenant. C’est la preuve que cela fait un bon moment que le Real n’a pas enrôlé de grosse pointure. D’aucuns répondraient Eden Hazard et la réponse serait recevable, sauf que le Belge n’a été que l’ombre de lui-même chez les Merengue. Le plus titré des clubs européens a donc reculé d’un rang dans ce domaine et il est difficile de ne pas y voir l’impuissance de Pérez, même s’il convient de rappeler le contexte et se souvenir de la crise liée au Covid-19.

L’homme fort du Real n’a donc pas été capable d’aller chercher la star à même de redonner un rayonnement à son club, celle que l’on expose en vitrine pour attirer les regards sans même avoir besoin de la mettre sur le terrain. Et quand il a cru pouvoir le faire enfin, il a essuyé un refus historique qu’il n’est pas prêt d’oublier. Il n’est pas sûr, en outre, qu’il ait vraiment anticipé ce dénouement. Par vanité, il a peut-être été trop sûr de lui-même et la conséquence c’est qu’il se retrouve sans plan B. Ses partisans objecteront que le mercato n’est même pas encore ouvert et qu’il y a suffisamment de temps pour pallier à cet imprévu. Soit, mais il y a peu de chances pour que les pistes secondaires soient aussi prestigieuses que celles qu’on a dû abandonner. On ne retrouve pas des Mbappé et des Haaland dans tous les coins de rue. Et pour le recrutement d’un buteur de haut niveau, l’anticipation est souvent la clé. Malheureusement, le Real n’a aujourd’hui rien sous la main comme alternative digne de ce nom. Même Barcelone semble aujourd’hui avoir de l’avance dans cette entreprise avec les contacts noués avec Lewandowski.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Economiquement, le Real risque de perdre gros

Pour finir, le dernier point dans lequel le Real risque d’être touché avec le non-recrutement de Mbappé c’est le volet financier. Il s’épargne des millions d’euros payés en salaires au Bondynois, mais il ne verra pas non plus les gains liés à l’aspect marketing qu’aurait constitué une telle acquisition. À l’image de ce qu’a provoqué Lionel Messi au PSG, le club aurait très certainement connu une expansion budgétaire en recrutant le génie français. Les ventes de maillots auraient explosé et les nouveaux sponsors auraient afflué.

Ces bénéfices potentiels n’auraient pas été de trop à l’heure où le club s’apprête à changer de décor, avec la livraison du nouveau Bernabeu. De gros investissements ont été consentis pour la rénovation de l’enceinte et la signature de Mbappé aurait donné un sens à ce sacrifice. Aussi bien sur le plan sportif qu’économique. Il n’y aura rien de tout cela. Et le stade qui arrive risque de devenir un boulet, après avoir longtemps été envisagé comme une aubaine. Arsenal et son Emirates Stadium sont les meilleurs exemples que le passage dans l’ère moderne ne s’accompagne pas forcément de succès. Surtout quand le projet manque de tête de gondole.