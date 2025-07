Mbappé sous le feu des critiques après l'humiliation

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, dresse un bilan positif après la défaite humiliante 4-0 face au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Le nouvel entraîneur a expliqué que ce match avait dissipé certains doutes avant l'été, alors que l'équipe se prépare pour la nouvelle saison.

Alonso a opté pour une attaque à trois, une décision audacieuse : Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Gonzalo Garcia Torres. Mais c'est leur capacité à se développer en défense qui a fait mal aux Merengues en début de match, Raul Asencio et Antonio Rudiger commettant des erreurs cruciales.

« Le début de match était très important. Nous avions un bon adversaire, et c'est devenu vraiment difficile après la 10e minute. Le PSG joue bien. C'est un projet sur deux ans, et nous ne sommes là que depuis peu. Nous devons travailler, sereinement, mais c'est évidemment pénible. »

La défaite du PSG a montré qu'il restait encore beaucoup à faire.

Le Real Madrid a été salué pour ses progrès jusqu'à présent, avec de belles performances face à Pachuca, au RB Salzbourg, à la Juventus et au Borussia Dortmund. Pourtant, il a semblé surclassé face au PSG.

« Le résultat d'aujourd'hui est positif et montre que nous avons encore beaucoup à faire. Le PSG fait du bon travail, et nous avons encore du travail à faire. Nous sommes dans un environnement compétitif, pratiquement sans entraînement. Nous avons besoin d'une pause, mais nous serons de retour dans quatre semaines.»

« Nous repartons avec une meilleure équipe. C'est difficile à expliquer. Je suis convaincu que cela nous aidera à mieux démarrer la saison prochaine.»

Le retour de Mbappé et les difficultés des Merengues à presser efficacement ont relancé le débat sur la manière d'intégrer Vinicius Junior et Kylian Mbappé dans la même équipe sans sacrifier leur défense. Alonso a évité de les nommer.

Je parle en équipe, et aujourd'hui, parfois, il est bon de reconnaître nos erreurs et d'en tirer des leçons. Si nous répétons les mêmes erreurs encore et encore, nous ne serons pas intelligents.

Il a poursuivi en affirmant que leurs problèmes n'étaient pas uniquement dus à leur pressing.

« Être mené 2-0 a été douloureux, et il a été difficile de se rattraper. Trouver plus de clarté après avoir encaissé deux buts n'a pas été facile. Nous avons essayé de ne pas nous laisser emporter. Ce n'était pas seulement la pression. Nous avons beaucoup à apprendre. »