Mbappé sifflé même sans jouer, la déchéance

Mbappé a été hué par les supporters lors du match contre l'Athletic, quelques jours après la défaite du Real Madrid contre Arsenal

Mbappé était présent en tribunes lors du choc contre l'Athletic en raison de sa suspension et, lors de sa diffusion sur grand écran, les supporters ont hué l'international français.

Des sifflets ont retenti à l'écran lorsque son visage est apparu, quelques jours après la défaite du Real Madrid contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des champions.

Mbappé a payé son match contre Arsenal

Mbappé a été expulsé contre Alavés et, de ce fait, n'était pas disponible pour la sélection contre l'Athletic. Il a marqué 22 buts en Liga cette saison, mais les sifflets pourraient provenir de sa performance anonyme contre Arsenal ; il n'a pas marqué et son incapacité à influencer le match aller-retour a été au cœur des difficultés du Real.

Mbappé sifflé par Bernabeu

Mbappé soigne également une blessure à la cheville en plus de sa suspension et se lance désormais dans une course contre la montre pour être prêt pour la finale de la Coupe du Roi contre Barcelone. Bien que le Real Madrid ait remporté la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA cette saison, la finale de la Copa semble être sa dernière chance de remporter un titre national, Barcelone se rapprochant du titre en Liga.

Le Real Madrid affrontera Getafe mercredi avant d'affronter Barcelone en finale de la Coupe du Roi le week-end prochain. Reste à savoir si Mbappé sera apte pour cette dernière.