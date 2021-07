Mbappé révèle son "plus grand rêve"

Après avoir remporté la Coupe du Monde, Kylian Mbappé se verrait bien soulever le plus prestigieux des trophées sur la scène des clubs.

Kylian Mbappé continue d'être annonce du côté du Real Madrid, mais le champion du monde français a déclaré que son "plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le PSG".

Le prodige de Bondy n'a pas encore signé de nouveau contrat au Parc des Princes et il sera donc un joueur libre en 2022. Goal a appris qu'il reste dans le collimateur du géant madrilène. Toutefois, l'intéressé ne semble pas être pressé à l'idée de rejoindre la Casa Blanca. Il se voit même toujours conquérir le plus beau des trophées avec sa formation actuelle.

Dans une interview croisée avec son coéquipier Neymar, Mbappé a fait quelques confessions au magazine officiel du club du Paris Saint-Germain. En s'interrogeant mutuellement avec son compère, Mbappe a déclaré : "Je ne suis pas un très bon journaliste... qu'est-ce que je demanderais à Neymar ? Quel est ton plus grand rêve après tout ce que tu as réalisé ?"

"Mon plus grand rêve avec le PSG est de gagner la Ligue des champions et avec le Brésil de gagner la Coupe du monde. Et pour toi, Kylian, c'est de gagner la Ligue des champions, n'est-ce pas ?" lui rétorqua Neymar. "Pourquoi pas une autre Coupe du monde ?" répondit Mbappé, avec un sourire. "Non, la prochaine Coupe du Monde est pour moi. Toi, maintenant que t'as remporté le Mondial, c'est quoi le plus grand monde", a insisté le Brésilien. Ce à quoi l'ancien monégasque a répondu : "Mon plus grand rêve est de gagner la Ligue des champions avec le PSG, ce serait fantastique. Mais gagner une autre Coupe du monde serait également formidable". De quoi faire taire les rumeurs d'un divorce immédiat avec les Franciliens.

Le PSG espère naturellement pouvoir prolonger ses meilleurs atouts et les garder dans son effectif le plus longtemps possible. Neymar a déjà lié son avenir aux vice-champions de France, et il en est de même pour Mauricio Pochettino. Mais, Mbappé tarde à apposer sa signature sur le nouveau contrat.

Du côté du Parc des Princes, il a déjà remporté quatre titres de champions de France, tout en se hissant sur le toit du monde avec les Bleus entretemps.

De nouveaux défis pourraient être tentants, avec la possibilité d'un transfert en Espagne dans un futur proche. Le Real garde toujours la porte ouverte aux meilleurs joueurs du circuit. Les Blancos sont prêts à s'armer de patience pour Mbappé et attendre l'été prochain pour passer à l'offensive.