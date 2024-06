Mbappé provoque une guerre au Real Madrid !

Au début du mois, le Real Madrid a annoncé l'arrivée de Kylian Mbappé, qui rejoindra officiellement le club le 1er juillet

Si l'opération a été accueillie avec une extrême excitation par les supporters, il semble que le sentiment ne soit pas le même pour certains membres de l'équipe de Carlo Ancelotti.

Selon UOL (via Sport), certains membres du contingent brésilien du Real Madrid - probablement Vinicius Junior et Rodrygo Goes - craignent une perte d'importance en raison de l'arrivée imminente de Mbappé. Rodrygo serait le plus touché, car c'est sa place dans l'équipe qui serait menacée si Ancelotti ne revenait pas à un système 4-3-3 pour la saison prochaine.

De plus, les récentes déclarations de Mbappé sur le fait que le Championnat d'Europe est "plus dur" que la Coupe du monde ont été interprétées par les stars brésiliennes du Real Madrid comme du mépris.

En fin de compte, l'arrivée de Mbappé est une très bonne chose pour le Real Madrid, même s'il est compréhensible que certains de ses joueurs actuels se sentent menacés par lui, étant donné qu'il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il appartiendra à Ancelotti et à ses entraîneurs de veiller à ce que cette supposée "guerre interne" ne dégénère pas.