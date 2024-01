Mbappé prend de nouveau la parole et exprime son amertume !

Kylian Mbappé a fait part de la frustration qu’il ressent par rapport à la situation qu’il endure depuis plusieurs années.

Kylian Mbappé est un footballeur heureux, mais il n’est peut-être pas un homme comblé. L’attaquant du PSG vient de s’exprimer dans un média pour dire que son statut de star le contraint à faire une croix sur de nombreux plaisirs de la vie quotidienne qu’il appréciait beaucoup.

Mbappé a « perdu ma [sa] spontanéité »

Dans une interview à France Télévision pour l’émission « Envoyé Spécial » qui sera diffusée le 18 janvier prochain, l’international français dit regretter de ne plus pouvoir sortir incognito dans la rue. « C’est la chose qui me manque le plus. Des choses simples de la vie », a-t-il déclaré.

Tout en assurant qu’il s’est « habitué » à son nouveau style de vie et que ce n’est plus « pesant », il a indiqué qu’il serait très heureux de vivre 48 heures en étant anonyme. « Je ferai tout. Des choses sans réfléchir », a-t-il ajouté. Comme par exemple « aller manger à une brasserie, aller avec des amis, faire la fête sans que personne ne vienne vous voir ».

L’ancien monégasque a développé en affirmant avoir « perdu la spontanéité d’un être humain ». Car désormais « tout s’organise autour de lui ».

Mbappé a, pour rappel fait irruption sur la planète football en 2017 lors de son ultime saison à Monaco. Il n’avait à l’époque que 18 ans. En l’espace de quelques matches, il s’est imposé comme la grande attraction du football mondial. Et le souffle n’est plus retombé depuis.

S’il rejoint le Real Madrid l’été prochain, car ça reste la tendance forte le concernant à quelques mois de l’expiration de son bail, les choses pourraient même devenir encore plus compliquées. Il deviendra un Galactique, scrutés de toutes parts et à tous moments.