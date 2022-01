Mbappé, Pochettino et les réactions après Vannes - PSG (0-4)

Kylian Mbappé et le PSG ont frappé fort pour leur première sortie de l’année. En déplacement à Vannes (N2), les Franciliens l’ont emporté 4 à 0. A lui tout seul, l’attaquant bondynois a inscrit un triplé. Après la partie, il s’est dit satisfait du visage montré par sa formation en espérant que ça soit de bon augure pour la suite de l’année. Mauricio Pochettino, l’entraineur, s’est également dit content et en particulier des jeunes éléments auxquels il a accordé du temps de jeu lors de ce match de Coupe.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Eurosport) : « Je suis content car c’était important d’être sérieux ce soir. On est là, on l'a joué, on a gagné et on s'est qualifié. On est bien repartis. Ce qu'on peut souhaiter pour la nouvelle année. D'abord, la santé avant tout pour tout le monde. Et personnellement, du bonheur et aussi de gagner des titres avec le PSG ».

Mauricio Pochettino (coach du PSG sut Eurosport) : « Le respect de l’adversaire est évidemment c’est toujours important. On a été très pros ce soir. Je suis très heureux et ravi de cette performance de mes joueurs. L’objectif est atteint (…) Le mois de janvier sera important, oui. Le problème c’est qu’on souffre tous de la pandémie, et c’est difficile à s’organiser. Des joueurs ne peuvent pas s’entrainer. Mais c’est le cas pour tout le monde. On va donner les meilleures armes aux joueurs pour être compétitifs et être à 100%. La performance des jeunes ce soir ? Oui, je suis content. On a une académie vraiment incroyable. C’est important qu’ils se retrouvent sur la pelouse et participent à cette aventure. C’est important pour le club. On va essayer de les faire évoluer.

Colin Dagba (défenseur du PSG sur Eurosport) : « C’était important de gagner ce 1er match de l’année. On a eu une grosse application. On a su se mettre à l’abri assez rapidement en 2e et ensuite on en a mis deux autres. Pendant la trêve, on a gardé le rythme et on s’est beaucoup entrainés. Cela s’est vu ce soir car on était bien physiquement ».

Sébastien Persico (attaquant de Vannes sur Eurosport) : « Il y a des regrets d’en avoir pris quatre, mais on a vu qu’il y avait une classe d’écart. Mais on est contents d’avoir joué un tel match face à des joueurs de classe mondiale et c’était difficile vers la fin. On voit que c’est des patrons derrière, comme Presnel Kimpembe. Au milieu, ça va très vite aussi. Il y a un peu de fierté derrière tout ça. On a joué devant notre public et on est très content. Nos objectifs maintenant c’est de faire la 1e moitié de tableau et pourquoi pas aller encore plus haut. »