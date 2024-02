Mbappé ne sera pas seul,Tebas promet d'autres recrues au Real

Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est exprimé sur l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé.

Les Blancos sont sur le point de conclure un accord pour faire venir le capitaine de l'équipe de France du Paris Saint-Germain à Madrid cet été. Mbappé a confirmé son intention de quitter le PSG à l'expiration de son contrat à la fin de la saison, et Madrid est son option principale.

Aucune des deux parties n'a confirmé un accord à ce stade, les discussions se poursuivant entre le Real Madrid et les représentants de Mbappé. Tebas a déclaré qu'un accord était "complet à 99 %" et que le Real Madrid était prêt à offrir à Mbappé un contrat énorme au stade Santiago Bernabéu.



Malgré les craintes que le salaire du Français ne pousse le Real Madrid à enfreindre les règles du fair-play financier, Tebas a assuré que ce n'était pas le cas et que d'autres recrutements étaient possibles.

"Le Real est dans une santé optimale"

"Le Real Madrid est un club qui se trouve dans une situation économique optimale", a-t-il glissé selon Diario AS. Le Real Madrid a été très prudent sur le plan financier et s'est préparé à la signature de Mbappé. Ils n'ont pas besoin de vendre qui que ce soit pour s'offrir Mbappé".

Les deux équipes étant encore en lice en Ligue des champions cette saison, il est probable qu'une décision soit retardée jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus se rencontrer dans la compétition.



Les deux équipes sont en bonne position pour atteindre les quarts de finale le mois prochain, le Real Madrid ayant une avance sur le RB Leipzig en huitième de finale aller, et le PSG ayant un avantage de 2-0 sur la Real Sociedad.