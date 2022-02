Mbappé n’a encore rien décidé

Les rumeurs faisant étant d’une promesse faite par Kylian Mbappé aux dirigeants du Real concernant un transfert l’été prochain étaient sans fondement. Non, l’international français n’a encore rien tranché pour son futur. Il l’a assuré ce dimanche après le match disputé avec le PSG contre Lille (5-1).

A l’issue de cette sortie au Stade Pierre Mauroy, durant laquelle son équipe l’a emporté et où il a clôturé le score d’une magnifique frappe enroulée, le Bondynois a fait savoir qu’il n’y a aucune décision prise de sa part et ça ne sera pas le cas avant l’épilogue de la double confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Mbappé ne se voit pas parler avec l’adversaire du PSG

« Non, ma décision n'est pas prise, a-t-il tonné lors d’une intervention sur Amazon Prime. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses ».

Mbappé a poursuivi en indiquant qu’il fera tout pour mener le PSG à la qualification face aux Merengue : « Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d'essayer de faire la différence et après on verra ce qui se passera. »

Pour rappel, le contrat de Mbappé avec les vice-champions de France expire en juin prochain. Jusqu’ici, il a refusé les différentes offres de prolongation qui lui ont été faites. Il a aussi avoué que son désir était de relever un nouveau challenge. Néanmoins, il n’a jamais exclu non plus la possibilité de signer un nouveau bail avec le club qu’il a accueilli en 2007 et dont il est aujourd’hui le troisième meilleur buteur de l’histoire. Tout reste donc possible le concernant.