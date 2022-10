Mbappé - Messi - Neymar : qui a les meilleures stats ? Grosse surprise

Les trois étoiles de l'attaque parisienne présentent un bilan statistique impressionnant. Quel star offensive se détache cette saison ?

Le public du Parc des Princes a été comblé, mardi soir, devant le spectacle grandiose offert par ses protégés. Le Paris Saint-Germain a écrasé le Maccabi Haïfa en livrant une belle symphonie collective (7-2). Une partition qui porte évidemment la signature de ses trois artistes.

Impliqués sur la quasi-totalité des buts parisiens en Ligue des Champions cette saison, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont partis sur des bases très élevées. Les trois superstars du club de la capitale pourraient même atteindre des chiffres inédits dans l'histoire du foot en conservant ce rythme digne de la "MSN" du Barça ou de la "BBC" du Real Madrid.

Messi, le meilleur élève cette saison !

En se penchant d'un plus près sur les cas individuels, le premier constat qui saute aux yeux concerne la répartition du gâteau - relativement équilibrée : Kylian Mbappé totalise 16 buts et 4 passes décisives en 16 apparitions, toutes compétitions confondues. Pour le même nombre de match, Lionel Messi cumule 11 buts et 12 passes décisives. Enfin, Neymar, qui affiche un match de plus au compteur (c'est à souligner, le concernant), présente un bilan comptable de 13 buts et 9 passes décisives.

Si Kylian Mbappé menait largement la danse la saison passée, dans un exercice où ses deux compères n'étaient pas à un niveau digne de leur statut pour des raisons diverses (pépins physiques, acclimatation), le champion du monde 2018 peut constater que les deux stars sud-américaines se sont bien alignées sur ses standards.

Mieux, elles présentent un bilan encore plus flatteur si l'on totalise le nombre de gestes décisifs. Un petit jeu où Lionel Messi arrive en tête en étant impliqué sur 23 buts depuis le début de saison du Paris Saint-Germain. Il aurait été difficile d'imaginer une tel regain de forme du septuple Ballon d'Or, il y a encore six mois, lorsqu'il trainait son spleen au Parc des Princes...