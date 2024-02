Mbappé, le vestiaire du PSG a peur d'en parler

Le sujet de l’avenir de Kylian Mbappé est tabou dans le vestiaire du PSG.

Règle numéro un dans le vestiaire du PSG, ne jamais aborder le sujet d'un éventuel transfert de Kylian Mbappé en compagnie de l'intéressé, en fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison et toujours courtisé par le Real Madrid.

Lucas Hernandez s'est d'ailleurs exprimé

à propos de l’avenir de la star

au micro de RTL :

"Si je vous dis la réalité, on n’en parle pas. On sait qu'il y a beaucoup d'attente derrière lui. Du coup, on ne veut pas trop l'agacer, lui demander."

"'C'est à lui de prendre la meilleure décision pour lui, pour sa famille, pour sa carrière. Je pense que la décision qu’il prendra sera la correcte en espérant qu'il reste au Paris Saint-Germain avec nous."

Pour rappel, Le Parisien affirme que le champion du monde 2018 aurait choisi Madrid mais le PSG n’est pas encore officiellement au courant du choix de l’attaquant. De quoi encourager les collègues du Bondynois à éviter ce sujet brûlant à une période charnière de la saison.