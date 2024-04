Mbappé, le PSG accusé !

Kylian Mbappé serait-il déjà tourné vers la saison prochaine et son probable départ au Real Madrid ? La grave accusation

Malgré d'immenses attentes, Kylian Mbappé s’est encore manqué mercredi lors de la défaite du PSG face au Barça (3-2), en quart de finale aller de la Ligue des champions. Pas très inspiré, notamment avec les Bleus, (contre l’Allemagne et le Chili en sélection, face à l’OM en championnat...), le capitaine de la sélection française a déçu au Parc. Il a même semblé esseulé Aurait-il déjà la tête à son départ tant fantasmé ?

L'émission les Grandes Gueules du Sport a fait ces choux gras de ce débat qui semble plus pertinent que jamais. David Douillet, double champion olympique de judo, ne retient pas ses coups : "Il a déjà la tête à la fenêtre et j’ai le sentiment que le PSG l’a aussi déjà lâché. Dans ces conditions, se motiver n’est pas simple. Normalement on construit l’équipe autour du meilleur joueur et ce n’est plus le cas, c’est devenu un joueur lambda. C’est logique qu’il soit dans cet état. Plus rien ne le rattache au PSG." Pour Olivier Girault, ex-capitaine de l’équipe de France de handball, "le vrai problème est entre Mbappé et Luis Enrique, deux caractères incroyables".

Un Mbappé plus seul que jamais ?

"Les intérêts de Mbappé peuvent entrer en collusion avec ceux du club. Et pour la première fois, on a un entraîneur qui peut contester son influence", a soutenu Girault, alors que Erique a bien montré ses intentions, en faisant sortir la star à plusieurs reprises avant la fin des rencontres depuis l'annonce du Bondynois.

Pour Sarah Pitkowski, ancienne 29e joueuse mondiale de tennis, l’attaquant tricolore n'est pas le seul à blâmer : "Depuis qu’il a annoncé son départ à ses dirigeants, il se retrouve de plus en plus sur le banc. Mbappé ne s’est jamais défilé, il adore les soirées à enjeux. Mais on voit bien qu’il n’est plus la priorité. Il est isolé, il n’est plus dans les circuits de passes. Je ne dis pas que c’est une victime mais je dis qu’il est isolé. On ne construit plus l’équipe par rapport à lui. Je pense que le PSG est doucement en train de le lâcher parce que le club est vexé", a-t-elle ainsi accusé