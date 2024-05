Mbappé, le pont d'or pour le PSG

En plus de perdre son meilleur joueur, le Paris Saint-Germain ne gagnera pas un centime sur le départ de Mbappé vers le Real Madrid,

Cependant, la somme d'argent que les dirigeants parisiens économiseront grâce à son départ rendra la pilule amère un peu plus facile à avaler.

Comme le rapporte Relevo, le PSG économisera environ 200 millions d'euros au total, ce qui correspond à des primes à la signature non versées et à des objectifs contractuels. La prime de fidélité de 80 millions d'euros pour cette saison n'a pas été et ne sera pas versée, ce qui représente une part importante de cette économie.

Des primes de folie

Les primes auxquelles il aurait eu droit dépassent largement le deuxième meilleur salaire du PSG, son propre salaire s'élevant à 72 millions d'euros par an sans ces primes. Malgré cela, le PSG doit encore payer la facture, et Mbappé doit recevoir une partie de la prime de chant de 130 millions d'euros pour avoir signé un nouveau contrat de deux ans en 2022. Dans l'ensemble, le club parisien économisera une somme considérable.

On dit que le salaire du Bondynois au Real Madrid sera de l'ordre de celui de Jude Bellingham et Vinicius Junior, soit 12 millions d'euros par an, même s'il sera le mieux payé de l'équipe. On ne sait pas encore si sa prime à la signature rendra la différence beaucoup plus importante. Le joueur de 25 ans bénéficiera également de la « loi Mbappé », qui lui permettra d'économiser environ 20 % d'impôts s'il investit la même somme à Madrid.