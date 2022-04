Mbappé : « La MNM ? Dommage que ça ne fonctionne que maintenant »

Le PSG a atomisé Clermont ce samedi soir à l’extérieur (6-1). Un score fleuve et qui est consécutif à celui qu’ils avaient signé le week-end dernier contre Lorient. La MNM a encore été à l’honneur, impliquée sur l’ensemble des buts inscrits.

Mbappé a des regrets sur la saison

Mbappé et Neymar ont claqué un triplé chacun, tandis que Messi a signé trois passes décisives. Une efficacité impressionnante, dont le Bondynois s’est félicité après la rencontre. Tout en exprimant sa satisfaction, il a aussi déploré que cela n’ait pas fonctionné plus tôt entre eux. « C’est dommage que ça arrive que maintenant, a-t-il confié au micro de Canal+. Mais il y a pas mal de circonstances et d’évènements qui font que ça n’arrive que maintenant. Mais on est trois joueurs de qualité et on essaye de donner le maximum à chaque fois ».

Les résultats récents laissent aussi penser que Paris s’est réveillé trop tard. Là aussi, Mbappé a des remords : « Des regrets sur la saison ? La vie est comme ça, des fois tu gagnes et de fois tu perds. On a eu une douleur, mais on doit toujours positiver et montrer qu’on est un grand club ».

Quand il lui a été demandé ensuite s’il a envie de rester avec ce duo prestigieux en prolongeant son bail avec Paris, l’international tricolore a habilement botté en touche : « J’ai déjà répondu à cette question. Neymar et Messi, je les ai avec moi depuis juillet dernier (rires) ».

Pour ce qui est de l’opération comptable qui a été assurée, Mbappé a souligné que ce n’était qu’un pas de plus vers l’objectif visé. « On est contents, on a pris beaucoup de plaisir. On en a donné aussi. On continue notre route vers le 10e titre de champion. On peut être satisfait ».

L'article continue ci-dessous

🗨️ "S'ils sont avec nous ce sera magnifique, s'ils ne sont pas avec nous on fera notre travail"



Le message de Kylian Mbappé aux supporters parisiens à une semaine de #PSGOM 🗣️



▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/cayQKQGX7q — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 9, 2022

Place au Clasico

La prochaine étape c’est l’OM. Forcément, une rencontre à part. « Paris est toujours attendu. On va continuer jusqu’à la dernière journée et jusqu’aux vacances. On va essayer de donner du plaisir. Si c’est spécial dimanche prochain ? C’est toujours spécial », a confié le numéro 7 parisien.

Enfin, Mbappé a conclu en adressant un message aux supporters en vue de ce choc face à l’ennemi intime : « Les supporters ? On aimerait qu’ils soient avec nous. Mais on comprend qu’il y a une déception. S’ils sont avec nous, ça serait magnifique. Sinon, on fera notre travail, on est payés pour ça. On sera contents de jouer le Clasico ».