Mbappé, l'énorme désaccord

Kylian Mbappé est en route pour le Real Madrid cet été, mais il y a eu un certain débat sur la date de ses débuts avec les Blancos.

Le joueur de 25 ans sera présent à l'Euro pour la France et a également déclaré vouloir participer aux Jeux olympiques dans sa ville natale, qui débutent dix jours plus tard et se terminent la semaine précédant le début de la campagne de Liga du Real Madrid.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a admis que le Real Madrid avait envoyé une lettre à la Fédération française de football déclarant qu'il ne céderait aucun de ses joueurs pour les Jeux olympiques, selon Diario AS. Cela exclurait Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, ainsi que potentiellement Mbappé.

Mbappé prêt à céder

Il a été question que la décision d'autoriser ou non le natif de Bondy à participer aux Jeux soit une source de tension, et potentiellement un point de négociation avec le Real Madrid, mais le journaliste Matteo Moretto a informé le Daily Briefing de Fabrizio Romano que ce n'était pas le cas. Le Français ne forcera pas les choses avec le Real Madrid, et cela n'aura pas d'impact dans les négociations sur un contrat.

Bien qu'il s'agisse d'une occasion unique pour le virtuose, le Real Madrid craindra sans doute l'impact physique de deux tournois internationaux successifs sur une recrue de premier plan. En outre, la présence de Mbappé lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis pourrait se traduire par des millions de revenus supplémentaires pour les Blancos.