Mbappé, l'énorme bras de fer

Le Real Madrid n'a pas l'intention d'autoriser l'un de ses joueurs à participer aux JO.

Kylian Mbappé pourrait être l'un des concernés par cette prise de position, à condition qu'il finisse inévitablement par rejoindre les Blancos. On dit que le joueur de 24 ans souhaite participer au tournoi, mais le Real Madrid préférerait qu'il soit disponible pour une grande partie de son programme de pré-saison.

Malgré cela, la Fédération française de football a l'intention de faire tout son possible pour que Mbappé joue à Paris cet été, comme l'a déclaré Philippe Diallo, son président, au Figaro (via MD). "Kylian a exprimé son désir de participer. Je regrette la position du Real Madrid qui ferme la porte à un rêve de beaucoup de joueurs. Notre travail est d'essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Si nous devons aller voir Florentino Perez à Madrid, nous le ferons.

La FFF ne compte pas en rester là

"Je n'ai besoin d'aucune pression extérieure pour imaginer que la participation de Kylian aux Jeux Olympiques serait un avantage extraordinaire pour notre équipe. Il est évident que le fait d'avoir le meilleur joueur du monde pour les Jeux à la maison serait un grand avantage".

L'article continue ci-dessous

La position du Real Madrid est tout à fait compréhensible, surtout si l'on considère que Mbappé jouera également pour la France lors de l'Euro 2024. La dernière chose dont les Merengue ont besoin est qu'il se blesse avant même d'avoir fait ses débuts - à condition qu'il signe, bien sûr.