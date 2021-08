L'UEFA a dévoilé les nommés dans les différentes catégories pour les UEFA Champions League Awards.

Robert Lewandowski favori à sa propre succession ? Elu meilleur joueur de l’année par l’UEFA en 2020, l’attaquant polonais remet son titre en jeu, lui qui fait partie des trois finalistes dans la catégorie des attaquants. Eliminé en quart de finale avec le Bayern Munich, il y a quand même peu de chance de le voir faire le doublé.

Ce vendredi, l’UEFA a dévoilé les trois finalistes de chaque poste suite à la saison 2020-2021. Une sélection où l’on retrouve bien évidemment beaucoup de joueurs de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions.

Chez les gardiens, Manuel Neuer cédera sa place à Edouard Mendy (Chelsea), Ederson (Manchester City) ou Thibaut Courtois (Real Madrid).

La catégorie des défenseurs verra deux joueurs de Chelsea, l’Espagnol Cesar Azpilicueta et l’Allemand Antonio Rudiger, s’affronter avec le défenseur portugais de Manchester City Ruben Dias.

Au milieu de terrain, c’est encore une fois une confrontation entre Blues et Citizens. Kevin De Bruyne aura fort à faire face à Jorginho, également vainqueur de l’Euro, et N'Golo Kante.

Enfin en attaque, Kylian Mbappé est l’unique représentant du PSG dans cette cérémonie et croisera le fer avec Erling Haaland (Borussia Dortmund) et donc Lewandowski.

Le communiqué de l’UEFA :

"L'UEFA a annoncé aujourd'hui [vendredi] les noms des joueurs présélectionnés pour les prix de l'UEFA Champions League 2020-21", indique une partie du communiqué.

"Les prix récompenseront le meilleur gardien, défenseur, milieu de terrain et attaquant de la saison 2020-21 de l'Uefa Champions League, et seront annoncés lors du tirage au sort de la phase de groupes de l'Uefa Champions League 2021-22, qui aura lieu le jeudi 26 août à Istanbul, Turquie."

"Le jury comprend les entraîneurs des 32 clubs qui ont participé à la phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA 2020-21, ainsi que 55 journalistes de chacune des 55 associations membres de l'UEFA, sélectionnés par le groupe European Sports Media (ESM)."

"Les entraîneurs n'étaient pas autorisés à voter pour les joueurs de leurs propres équipes."

"Les entraîneurs et les journalistes ont été invités à sélectionner une liste restreinte de trois joueurs dans chaque catégorie en attribuant respectivement cinq points, trois points et un point à chacun d'eux. Le résultat final étant basé sur le nombre total de votes exprimés par les entraîneurs et les journalistes."