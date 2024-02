Mbappé joue un sale tour à Arsenal

En raison du départ de Kylian Mbappé, Xavi Simons est bel et bien sur le chemin du retour au Paris Saint-Germain.

Le Néerlandais est prêté cette saison par le RB Leipzig au club parisien sans option d'achat. En Allemagne, on espérait pouvoir garder la star de 20 ans plus longtemps, mais le PSG n'est pas intéressé par une période de prêt prolongée en raison du départ de Mbappé.

"Pour nous, les choses vont maintenant dans la mauvaise direction", a confirmé Rouven Schröder, directeur sportif du club de Bundesliga, à Sky Germany. "A la fin de la saison, Simons retournera à Paris". Cependant, le dirigeant n'a pas encore totalement renoncé. "Nous aurons peut-être l'occasion de faire une nouvelle demande cet été.

Dommage collatéral pour Arsenal

Il a été récemment révélé que le Bondynois avait annoncé en interne qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison. Lundi matin, Marca a rapporté que l'attaquant s'était mis d'accord avec le Real Madrid. Selon des sources au fait des négociations, Mbappé recevra un salaire annuel compris entre 15 et 20 millions d'euros, plus plusieurs primes éventuelles. Cela fait de lui le joueur le mieux payé du club.

Simons est considéré par le PSG comme un bon remplaçant pour le Français de 25 ans, qui joue souvent sur l'aile gauche et en tant qu'attaquant à Paris. Simons peut jouer sur les deux ailes et en tant que milieu de terrain offensif. Cette saison, il a inscrit 8 buts et délivré 9 passes décisives en 31 matches.

La confirmation par Schröder de son retour à Paris pour succéder à Mbappé n'est pas seulement un coup dur pour Leipzig, mais aussi pour Arsenal. Comme la presse anglaise l'a révélé en exclusivité en janvier, la sensation néerlandaise était considérée par les Gunners comme une alternative à Pedro Neto, au cas où les Londoniens ne parviendraient pas à recruter la star des Wolves cet été.