Mbappé, Herrera et les réactions après Bordeaux - PSG (2-3)

Le PSG a récolté ce samedi son 11e succès en 13 rencontres de championnat. En visite à Bordeaux, l’équipe de la capitale s’est imposée 3-2. La fin de match était cependant compliquée et les Franciliens n’étaient pas loin de se faire accrocher. Après la rencontre, certains d’entre eux ont eu à s’expliquer sur leur manque de maitrise dans le jeu malgré les bons résultats acquis. Des remarques qu’ils n’ont pas vraiment appréciées.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) : « Oui, on s‘est fait peur. C’est comme ça. Nous avons dominé la partie et fait un bon match. On avait le contrôle. C’est dommage de concéder le but à la 77e. Du coup, il y a un gout amer. On a encaissé deux buts et c’est le sentiment qui prédomine. Cette semaine, on a travaillé mais on est tombés sur une équipe solide et difficile. Si c’est le visage que je veux voir du PSG ? Oui, on a vu pas mal de choses positives. Un jeu plus fluide. Mais à 2-0, on a commis quelques erreurs techniques. Nous devons jouer un peu plus simple à l’avenir ».

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : « Ce soir, on n’a pas tremblé. On s’est mis à l’aise dès le début du match. Ils marquent à la fin, mais on n’a pas tremblé. On a eu des séquences du haut niveau et on a montré nos qualités. Ce n’est pas suffisant par rapport à l’équipe qu’on a et on essaye de s’améliorer jour après jour. Les critiques ? Si c’est normal ? Je ne sais pas. Mais ça se respecte. Chacun a le droit de donner son opinion. Nous, on va continuer à travailler. Mais ce n’est pas aussi alarmant qu’on le pense. Si on a du temps ? Je ne suis pas la bonne personne pour dire si on a le temps ou pas. C’est le président et Leonardo qui peuvent vous répondre ».

Ander Herrera (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « C’est difficile à expliquer, car on a bien contrôlé le match pendant 70 minutes. Ils ont fait des changements en faisant entrer beaucoup d’attaquants. Mais ce n’est pas une raison pour souffrir comme on l’a fait. On a des choses à améliorer. On doit contrôler les matches pendant 90 minutes. Mais c’est vrai qu’on a fait des choses bien ce soir. On a récupéré pas mal de ballons, mais on doit avoir une meilleure maitrise. Le débat sur le jeu ? On sait qu’avec Paris ce n’est jamais tout bon. On doit s’améliorer, mais il ne faut pas oublier qu’on est premiers au classement. Il faut accorder de la valeur à ce championnat. Je ne cherche pas d’excuse, mais tout le monde pense que c’est facile de gagner partout. Trop de critiques envers le PSG ? On ne peut pas écouter tout ce qui se dit, sinon on va devenir fous ».

