Mbappé gagne son premier bras de fer avec le Real Madrid

Le Real Madrid conserve traditionnellement tous les droits d'image de ses joueurs lorsqu'ils signent au club, mais Kylian Mbappé est un cas unique.

L'attaquant français semble prêt à rejoindre les Blancos cet été, après avoir refusé un transfert à trois reprises, et il semble qu'il obtiendra ce qu'il veut sur le dernier détail important dans les négociations de son contrat.

Il a été rapporté précédemment que Mbappé avait déjà signé un arrangement avec le Real Madrid, et qu'il avait un accord verbal, mais le consensus semble être que les derniers détails sont en train d'être réglés. La présence de Mbappé aux Jeux olympiques de Paris et ses droits d'image ont été mentionnés comme ces détails.

Diario AS fait référence à un rapport d'El Chiringuito selon lequel le Real Madrid accepterait que prodige tricolore ait 80 % de ses droits à l'image, en plus de son salaire annuel de 15 millions d'euros et d'une importante prime à la signature que certains médias estiment à 150 millions d'euros. Actuellement, le Français gagne 20 millions d'euros par an grâce à la publicité, et ce chiffre ne peut qu'augmenter avec son arrivée au Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Les droits d'image en question

L'insistance de Mbappé sur les droits d'image a déjà été qualifiée d'historique, dans la mesure où elle pourrait déclencher une tendance à la négociation des droits d'image par les footballeurs désireux de rejoindre le Real. C'est une bataille qu'il a déjà menée avec la Fédération française de football, mais comme le souligne le média madrilène, Erling Haaland détient tous ses droits d'image et Endrick Felipe, qui n'a pas encore fait ses débuts en Europe, en conservera 50 %.

Il semble que l'accord pour Mbappé sera bientôt signé et scellé, car on pensait qu'il s'agissait du principal point d'achoppement qui restait à régler. Alors que le Real pourrait chercher à imposer sa volonté à Mbappé en ce qui concerne les Jeux olympiques - son absence leur ferait probablement perdre quelques millions de revenus de leur tournée de pré-saison - le joueur a clairement indiqué que c'était l'une de ses ambitions. Refuser de le laisser partir pourrait déclencher une tension précoce, et Los Blancos voudront que le bruit autour de Mbappé porte enfin sur ce qu'il fait sur le terrain.