Mbappé futur Ballon d’Or ? Berbatov en est "certain"

En plus de suivre le parcours de Manchester United, Berbatov suit avec attention l’évolution de Mbappé, dont il est sous le charme.

Dimitar Berbatov avait vu juste. Présent pour une opération commerciale pour Enterprise en marge des quarts de finale de la Ligue Europa, l’ancien attaquant bulgare avait confié sa relative sérénité concernant une qualification de Manchester United. Avec une force de frappe offensive sans égale dans la compétition européenne, les Red Devils sont favoris.

Jeudi soir, son ancien club a donné raison à Berbatov. Faciles vainqueurs de Grenade au match aller (0-2), les Mancuniens ont remis ça à Old Trafford. Avec un but rapide de Cavani sur une passe de Pogba, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se sont rendu la partie facile. Rapidement averti et obligé de laisser sa place dès le retour des vestiaires, Paul Pogba a malgré tout confirmé tout le bien que Berbatov pense de lui.

"Je vais dire Pogba, bien évidemment, a répondu le Bulgare à Foot Mercato à la question de savoir qu’il choisit entre le Français et Bruno Fernandes. Ce sont sûrement les sentiments qui parlent car j’ai pu évoluer avec lui."

"Il venait s’entraîner avec nous lorsqu’il était encore jeune et son talent était déjà évident. Et je sais à quel point il peut être bon en tant que joueur mais aussi en tant que personne. Bruno, je pense qu’il a changé la façon de jouer de Manchester United depuis son arrivée mais je vais dire Pogba."

Passeur décisif jeudi soir, 'La Pioche' enchaîne les bonnes performances, à l’image de son prestation contre Tottenham le week-end dernier. Lâché par les pépins physiques, l’ancien Turinois retrouve son niveau d’antan au meilleur des moments pour Manchester United mais aussi pour l’équipe de France.

A quelques semaines du début de l’Euro, Didier Deschamps peut avoir le sourire. Avec Pogba de retour en forme, les Bleus font figure de favoris surtout qu’ils comptent dans leurs rangs un phénomène d’après Berbatov. Alors que les rumeurs d’un intérêt mancunien sur Haaland sont quotidien, le Bulgare affiche sa préférence.

"Je vais dire Mbappé car pour moi ce garçon est génial. Vous Voyez comment se déplace sur un terrain, comment il lit le jeu, sa façon de courir, de rechercher l’espace, sa finition… Son cerveau n’est pas celui d’un jeune garçon. Son QI football est bien plus expérimenté. C’est vraiment un talent spécial. Je pense qu’il est le futur du football, Ballon d’Or, un jour, c’est certain."