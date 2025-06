Mbappé et Rudiger, la grosse punition

Antonio Rudiger affirme qu'il plaisantait en se moquant des supporters de l'Atlético Madrid après que l'UEFA l'a infligé une amende de 40 000

Rüdiger a défendu les célébrations controversées qui ont conduit à une amende de 40 000 € et à une suspension avec sursis de l'UEFA, après s'être moqué des supporters de l'Atlético Madrid aux côtés de la superstar française Kylian Mbappé. Le défenseur du Bernabéu a qualifié cette action de plaisanterie inoffensive, malgré les provocations des tribunes.

Après la victoire du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre les Rojiblancos, Rüdiger et ses coéquipiers, dont Mbappé, ont couru devant les supporters locaux en riant et en levant les genoux dans un geste provocateur. La réaction animée du défenseur a valu des sanctions disciplinaires : l'UEFA lui a infligé une suspension d'un match européen pour violation des règles de conduite d'après-match. Cette suspension est toutefois assortie d'un sursis d'un an. Cet incident fait suite à des sanctions antérieures, dont une suspension nationale de six matchs pour avoir jeté du ruban adhésif sur un arbitre lors de la finale du Clasico. Le tempérament fougueux du défenseur central allemand continue de diviser l'opinion.

Rüdiger a défendu ses frasques dans une interview accordée à Amazon Prime (via sport1) : « Nous avons joué contre l'Atlético et nous avons été hués. Insultes et tout. Nous n'y sommes allés que parce que nos supporters étaient plus haut placés. Je plaisantais, c'est un peu ça.»

L'article continue ci-dessous

Le Real Madrid affrontera Al-Hilal lors de son premier match de Coupe du Monde des Clubs plus tard ce mois-ci.