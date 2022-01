Mbappé et Haaland qui est le plus fort ? Favre donne son avis

Kylian Mbappé et Erling Haaland font aujourd’hui des meilleurs attaquants en activité. Ils incarnent à la fois le présent et le futur dans le football et beaucoup les désignent comme les dignes successeurs des deux mastodontes que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Mais qui du Norvégien ou du Français est le plus fort ? Cette question revient souvent chez les observateurs et chacun y va de son avis. Il faut dire que l’un comme l’autre ont des arguments à faire valoir, notamment sur le plan statistique.

Mbappé, par exemple, est déjà le troisième meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 130 réalisations à son actif. Quant à Haaland, il affole les compteurs en Ligue des Champions puisqu’en 19 matches dans cette épreuve, il a trouvé le chemin des filets adverses à 23 reprises.

L'article continue ci-dessous

« Mbappé et Haaland sont différents »

Un certain Lucien Favre a été prié de faire une comparaison entre ces deux goleadors. Pour lui, leurs profils sont différents. « Oui, on peut dire que Haaland a plus besoin des autres que Mbappé. Mbappé se débrouille tout seul, c'est clair, mais ce n'est pas le même type de joueur, Haaland ne va presque pas sur les côtés, il ne cherche pas à créer des espaces », a indiqué le Helvète dans un entretien à L’Equipe.

Le Scandinave est donc plus dépendant du rendement de ses coéquipiers que le Bondynois. Cela étant, le coach suisse lui trouve beaucoup de qualités. Et, il estime aussi qu’il a beaucoup progressé depuis son arrivée à Dortmund. « Il a une telle puissance, que quand il part en profondeur entre les deux centraux, on ne l'arrête plus, a-t-il relevé. Il a fait de gros progrès, c'est un grand travailleur avec une super mentalité, et quelqu'un qui veut toujours gagner. C'était un super transfert, lui, et un vrai plaisir de travailler avec lui ».

Pour conclure, Favre a reconnu que son BVB était trop tributaire des performances de Haaland. « Oui, il était devenu essentiel, et il était blessé pendant la période où je suis parti. Il a fait des progrès énormes, il en a encore à faire, parce qu'il a un gros potentiel. Il a une puissance pas possible, il est fort devant le but, il peut tirer pied droit, pied gauche, il peut marquer de la tête, il joue aussi collectif... »