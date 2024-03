Mbappé et Haaland au Real, la demande de Ronaldo

La légende du football Ronaldo Nazario admet qu'il serait "fou" de voir Erling Haaland et Kylian Mbappé rejoindre Jude Bellingham au Real Madrid.

L'attaquant norvégien a pris d'assaut la Premier League depuis qu'il a rejoint Manchester City à l'été 2022, battant d'innombrables records en route vers une campagne triplement victorieuse la saison dernière. Bien qu'il soit rapidement devenu une légende de City, Haaland a refusé d'exclure les rumeurs de liens avec Madrid, déclarant dans une récente interview "on ne sait jamais".

La légende brésilienne Ronaldo espère voir ce transfert se concrétiser, comme il l'a déclaré au Daily Mail: "La politique du Real Madrid est d'avoir les meilleurs joueurs du monde. Haaland est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde veut avoir Haaland. Il est dans un club incroyable. City fait un travail extraordinaire, je pense qu'il est très heureux là-bas en ce moment. Mais nous verrons bien. J'espère que nous pourrons voir tous ces joueurs réunis dans un même club."

Galactiques 3.0 ?

"Cela me rappellera les Galactiques s'ils [Haaland, Mbappé et Bellingham] finissent tous au Real Madrid. Si cela se produit [qu'ils signent tous au Real ], ce sera fou. Regarder Madrid jouer avec tous ces joueurs ensemble. Ce sera une équipe incroyable qui réalisera des choses remarquables. Mais je pense que ce sera un grand défi pour Carlo Ancelotti de gérer tous ces joueurs. Mais il est plus facile de mettre de bons joueurs ensemble que de mettre de mauvais joueurs ensemble. Ce ne sera pas un trop gros problème pour l'entraîneur".

L'article continue ci-dessous

Alors que le transfert de Haaland semble encore loin, un homme semble se diriger vers la capitale espagnole : Kylian Mbappé. L'attaquant français est prêt à mettre fin à des années de spéculation en quittant le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat cet été, car il aurait accepté une offre salariale inférieure pour forcer le transfert vers le Real.

Ronaldo s'est également montré très élogieux à l'égard des débuts de Bellingham en Espagne. Avec 20 buts et 9 passes décisives en 31 matches avec Madrid cette saison, le Brésilien estime qu'il peut faire une énorme différence pour les chances de l'Angleterre à l'Euro 2024. "Je dois dire que l'Angleterre joue très bien depuis cinq ans. Ils ont été un peu malchanceux lors de la Coupe du monde au Qatar. Je pense que l'équipe d'Angleterre a de très bonnes chances de participer à l'Euro".