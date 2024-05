Mbappé et Dembélé fixés sur leur présence en finale de Coupe de France

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont fixés sur leur présence en finale de la Coupe de France contre l’OL.

L’équivoque est levée. Autrefois incertain pour la finale de Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais, samedi, Kylian Mbappé vient de connaître son sort. Ousmane Dembélé est aussi fixé, lui qui était au festival de Cannes avec le Bondynois le weekend écoulé.

Kimpembe fait son retour surprise à l’entraînement

Depuis le 26 février 2023, Presnel Kimpembe n’a plus jamais fait son retour sur un terrain de football. L’international défenseur central français (28 capes) a été victime d’une rupture du tendon d’Achille. Après son opération, le champion du monde 2018 devrait rejouer avant la fin de l’année 2023. Opéré de nouveau, le joueur n’a pas pu rejouer cette saison bien qu’il ait repris l’entraînement en fin d’année dernière.

Mais la bonne nouvelle vient de tomber à deux joueurs de la finale de Coupe de France. Selon Le Parisien, Presnel Kimpembe a fait son retour à l’entraînement et a effectué une partie de la séance de ce jeudi matin et participé à quelques exercices avant de laisser ses partenaires pour poursuivre la séance en solo. Mais le média indique que le Français ne devrait pas jouer contre l’OL en finale. Mais c’est déjà une très bonne nouvelle pour les supporters et dirigeants parisiens.

Mbappé et Dembélé fixés

Par ailleurs, le journal a indiqué que la quasi-intégralité du groupe de Luis Enrique était présente en séance ce jeudi matin et depuis mardi soir, les entraînements sont de bonne qualité. Mais l’Asturien ne pourra pas compter sur Sergio Rico et de Lucas Hernandez contre les Gones.

S’il n’a plus rejoué depuis la défaite du PSG à domicile contre Toulouse (1-3), RMC Sport a rapporté que Kylian Mbappé sera bien présent en finale contre l’Olympique Lyonnais, samedi (21 heures). Il disputera donc son dernier match de la saison avec le PSG et pourrait s’offrir un dernier trophée. Aussi, le média ajoute que Dembélé, qui a également les matchs contre Nice (1-2) et Metz (0-2), sera présent à Lille, samedi, pour la finale.