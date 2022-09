Bonsoir à tous,

Paris 2–1 Juventus

●Paris a battu la Juventus pour la 1èrefois de son histoire en 9 confrontations (2 nuls, 6 défaites). La Vieille Dame était avant ce soir l’équipe que le PSG avait le plus affrontée sur la scène européenne sans jamais gagner.

●L’attaquant de Paris Kylian Mbappé a atteint la barre des 35 buts en Ligue des Champions à 23 ans et 8 mois, soit le joueur le plus rapide à franchir ce cap dans l’histoire de la compétition, juste devant… Lionel Messi à 23 ans et 10 mois en 2011.

●L’attaquant de Paris Kylian Mbappé a inscrit 5 buts dans les 5 premières minutes d’un match de Ligue des Champions. Dans l’histoire de la compétition, seul Lionel Messi (6) fait mieux.

●Depuis qu’ils évoluent ensemble à Paris (2017/18), Neymar et Kylian Mbappé se sont échangé 13 assists en Ligue des Champions (8 du Brésilien au Français, 5 dans l’autre sens), au moins 6 de plus que tout autre duo sur la période. Mbappé est d’ailleurs le coéquipier à qui Neymar a donné le plus d’assists dans sa carrière dans la compétition (8).

●C’est seulement la 2efois en 23 campagnes de Ligue des Champions que la Juventus perd pour son entrée dans la compétition, après 2017/18 (0-3 à Barcelone).

●Gianluigi Donnarumma a réalisé sa 2eerreur amenant à un but adverse en 6 matches de Ligue des Champions avec Paris. C'est déjà un record pour un joueur du PSG depuis qu'Opta analyse cette donnée (2007/08).

●Kylian Mbappé est impliqué dans 8 des 9 derniers buts de Paris en Ligue des Champions (7 buts, 1 assist).

●L’attaquant de Paris Lionel Messi a été remplacé lors d’un match de Ligue des Champions pour la 1èrefois depuis le 21 octobre 2014 avec Barcelone contre l’Ajax, soit la fin d’une série de 63 titularisations dans la compétition tout en jouant les 90 minutes à chaque fois.

●Avec son assist pour le doublé de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a été impliqué ce soir sur son tout 1erbut en Ligue des Champions avec Paris, pour son 9ematch avec le club dans la compétition.

●Weston McKennie (Juventus) a inscrit son 3ebut en Ligue des Champions, le 3eà l’extérieur (également v Lokomotiv Moscou en octobre 2018 et v Barcelone en décembre 2020), mais le 1eren sortie de banc.