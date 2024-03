Mbappé est déjà le boss du Real Madrid

Dans des propos fournis à AS, Ruud Gullit s’est projeté sur l’arrivée attendue de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été

Ruud Gullit, ancien milieu offensif batave de renom par ailleurs Ballon d’or 1987, imagine le crack de Bondy comme le futur boss de la Maison Blanche.

"Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Si Madrid vous appelle, vous dites oui la plupart du temps, vous ne dites pas non, a commenté l’ancien milieu offensif néerlandais, aujourd’hui âgé de 61 ans. Je comprends que Madrid veuille avoir le meilleur joueur, c’est pour ça qu’ils ont choisi Cristiano et d’autres joueurs de ce calibre. Et je comprends que Mbappé pense qu’il peut gagner avec le Real Madrid. Il a déjà beaucoup gagné avec le PSG, mais il veut la Ligue des champions et il pense peut-être que ça n’arrivera pas au PSG. Moi, je pense toujours qu’il peut y arriver. Paris est une bonne équipe, mais il est là depuis longtemps et il voudra changer."

"Les Galactiques n’ont pas gagné grand-chose"

S’il débarque dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé pourrait côtoyer des stars telles que Vinicius Jr, Jude Bellingham ou Rodrygo. De quoi évoquer le fameux projet des Galactiques de Ronaldo, Zinedine Zidane ou David Beckham.

"Les Galactiques n’ont pas gagné grand-chose, estime Gullit, ancienne vedette de l’AC Milan. C’est aussi ce qui est arrivé au PSG. Ils avaient les trois meilleurs en attaque (Neymar, Messi, Mbappé, NDLR), mais il ne peut y avoir qu’un seul capitaine sur un bateau. Un seul. Quand Mbappé arrivera, ce sera le patron. Il sera le plus haut dans la hiérarchie. N’oublions pas qu’il a déjà gagné une Coupe du monde, aussi jeune soit-il. Et dans une autre finale de Coupe du monde, il a aussi marqué trois buts (face à l’Argentine en 2022)..."