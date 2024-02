Mbappé déjà humilié au Real Madrid

Kylian Mbappé est "le joueur le plus insupportable" de l'histoire du Real Madrid alors qu'il n'a pas encore tapé dans un ballon pour le club

Ce week-end, Le Parisien a révélé que le Paris Saint-Germain admettait en privé que la bataille pour garder Mbappé était perdue, le joueur ayant l'intention de signer au Real Madrid sur un transfert gratuit cet été. Bien qu'aucun accord n'ait encore été conclu entre les Blancos et le vainqueur de la Coupe du monde 2018, la publication française a rapporté que Mbappé se préparait effectivement à remettre son préavis au président du PSG, Nasser al-Khelaifi.

Les termes d'un accord potentiel ont ensuite été révélés plus tôt cette semaine, la Cadena SER affirmant que, pour déménager à Santiago Bernabeu, Mbappé souhaitait un salaire annuel de 50 millions d'euros, soit le double de celui d'autres grands joueurs comme Jude Bellingham et Vinicius Junior, une prime à la signature de 120 millions d'euros ainsi qu'un partage 60-40 de ses propres droits à l'image avec le club.

Mbappé a déjà snobé le Real par le passé

Le joueur et son nouveau club potentiel ne se sont toujours pas mis d'accord sur les termes du contrat. Les Madrilènes pensaient tenir leur homme en 2022 lorsqu'il semblait inévitable qu'il rejoigne l'Espagne à la fin de son bail avec le PSG. Mbappé a étonné le monde entier en signant un nouveau contrat qui, selon le club, s'étendait jusqu'en 2025. Il a été révélé plus tard que le contrat n'était en fait valable que jusqu'en 2024, le Bondynois lui-même ayant le droit de le prolonger d'une année supplémentaire.

L'été dernier, il a mis en colère les dirigeants du PSG en refusant d'activer cette clause, ce qui l'a conduit à être temporairement mis au ban. Il a finalement été réintégré au groupe et est redevenu le meilleur joueur du PSG, inscrivant 30 buts en 29 matches toutes compétitions confondues cette saison. La saga dure depuis près de deux ans et, aux yeux de Tomas Roncero, l'une des voix madrilènes les plus en vue, il est devenu pratiquement impossible pour Mbappé de payer la dette qu'il a désormais envers les quatorze champions d'Europe.

"Quoi qu'il fasse, il est déjà le joueur le plus insupportable de l'histoire du Real Madrid", a déclaré Roncero à la Cadena SER. "C'est vraiment ennuyeux. Il doit admettre qu'il a fait une erreur en venant ici. La dette qu'il a envers le Real Madrid est presque impossible à payer. Il doit reconnaître son erreur et savoir que l'argent n'est pas la chose la plus importante. Tout porte à croire qu'il ne prolongera pas à Paris. S'il le fait, ce sera vraiment machiavélique".