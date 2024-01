Mbappé, c'est terminé !

Kylian Mbappé serait sur le point de prendre une décision sur son avenir, alors que la fenêtre de transfert de janvier touche à sa fin.

Selon Diario AS, Kylian Mbappé est sur le point de prendre une décision sur son avenir et a déclaré au PSG qu'il connaîtrait sa décision dans les prochains jours, au moins dans les deux prochaines semaines. Alors qu'il y a peu de certitudes sur son avenir dans son ensemble, il y a une ligne relativement cohérente d'informations selon lesquelles la décision sera prise beaucoup plus tôt que la dernière fois que son contrat se terminait, lorsque la saga s'est prolongée jusqu'au mois de juin.

Les rapports sur Mbappé et ses discussions avec le Real Madrid et le PSG varient. AS affirme que le PSG n'a pas mis d'offre formelle sur la table pour Mbappe, mais lui a demandé de lui dire d'abord s'il renouvellerait son contrat ou non. D'autres rapports affirment qu'il gagnera à peu près la même chose que ce qu'il gagnerait actuellement en restant au PSG, soit environ 50 millions d'euros par saison.

L'article continue ci-dessous

De son côté, le Real Madrid tient à limiter ses exigences et souhaite que son salaire se rapproche de celui de Jude Bellingham ou de Vinicius Junior. Cela ferait de lui le joueur le mieux payé de l'équipe, mais il ne gagnerait pas plus de 30 millions d'euros par an. Les Blancos ont fait de Mbappé leur principale cible, mais ils ne se ruineront pas pour l'avoir, pas plus qu'ils ne veulent se retrouver devant l'autel comme la dernière fois.

El Desmarque a récemment rapporté que le Real Madrid était invité à mettre 50 millions d'euros sur la table plus une prime à la signature de 175 millions d'euros pour Mbappe, des chiffres dont il pourrait s'approcher au PSG, mais dont le Real Madrid ne s'approchera a priori pas.

Avec Mbappé, l'incertitude continue de régner. L'attaquant français semble une fois de plus tenir les deux clubs en haleine. Liverpool serait également intéressé, mais de loin, avec peu d'informations sérieuses en provenance de France sur la possibilité de le recruter dans ce pays. Le Real Madrid a tenu à faire savoir qu'il s'intéressait à d'autres attaquants, mais il ne fait aucun doute qu'il reste le choix numéro un du Real Madrid.