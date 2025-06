Mbappé, c'est choquant, l'incroyable transformation

Kylian Mbappé n’est pas encore de retour dans l’équipe du Real, car il se remet d’un virus.

Le Real Madrid est bien plus confiant quant à ses chances de Coupe du Monde des Clubs après sa victoire confortable contre Pachuca, malgré un match réduit à dix après seulement sept minutes. Kylian Mbappé n’est pas encore de retour dans l’équipe, car il se remet d’un virus.

Le joueur de 26 ans est tombé malade la veille des débuts du Real Madrid contre Al-Hilal et a passé la nuit de mercredi à l’hôpital. Mbappé est sorti jeudi, mais il est toujours en convalescence et n’a pas été mis en danger par Xabi Alonso contre Pachuca dimanche. Il serait encore faible et travaille individuellement pour se renforcer, dans l’espoir d’un retour au plus vite.

Des images de Mbappé en train de s’entraîner à la salle de sport, alors qu’il espère revenir, ont fait surface, et sa maigreur n’est pas passée inaperçue. Comparé à sa silhouette généralement sculptée, Mbappé paraissait beaucoup moins en forme que d’habitude.

L'article continue ci-dessous

Selon Marca, Mbappé a perdu entre quatre et cinq kilos la semaine dernière. Le club madrilène pense qu'il a contracté le virus, décrit comme une « gastro-entérite aiguë » dans son rapport médical à Madrid, avant son voyage aux États-Unis.

Un retour contre le RB Salzbourg est possible

Il est incertain pour le dernier match de groupe du Real Madrid contre le RB Salzbourg, mais on espère qu'il sera de retour à temps. Il est peu probable que Mbappé soit titulaire, mais il pourrait être jugé apte à être remplaçant.

Jusqu'à présent, Gonzalo Garcia Torres a fait du bon travail en tant que remplaçant, plaidant pour un maintien au club la saison prochaine. Le Real Madrid doit battre l'équipe autrichienne pour s'assurer la première place du groupe, mais un match nul suffira probablement aux Merengues.