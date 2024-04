Mbappé aux JO, Macron s’en mêle

Le président français, Emmanuel Macron, s’est exprimé sur la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques 2024.

Il n’y a pas que son avenir qui cristallise l’attention de tout le monde en France. La participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques l’été prochain est également au cœur de l’actualité dans l’Hexagone. Alors que la présence de l’attaquant du PSG aux côtés de l’Equipe de France Espoirs est loin d’être actée, le Emmanuel Macron s’est mêlé à l’affaire ce vendredi.

Kylian Mbappé n’ira pas au clash pour les JO

La participation de Kylian Mbappé aux JO est complexe d’autant plus que cela dépend de son club. Mais le joueur est sur le départ du PSG et devrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Or, le club madrilène a récemment envoyé un courrier à la Fédération Française de Football pour signifier son refus de libérer ses joueurs. Si la lettre n’a pas fait mention du nom de Mbappé, son sort ne devrait pas être différent de celui de Ferland Mendy, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouameni. Le capitaine de l’Equipe de France en est bien conscient et a même annoncé récemment qu’il ne ferait pas le forcing pour disputer les JO.

« J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que c'était un événement qui ne dépend pas de moi. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. Je prends plus de recul sur les situations. Si je n'y allais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire », a déclaré Mbappé il y a quelques jours.

Macron veut voir Mbappé aux Jeux Olympiques

Malgré le refus du Real Madrid, Thierry Henry avait annoncé qu’il serait prêt à discuter avec les clubs pour trouver un terrain d’entente. Par ailleurs, le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs n’est pas le seul à espérer voir Kylian Mbappé aux JO. Comme bon nombre de Français, c’est aussi le cas du Chef de l’Etat, Emmanuel Macron.

« J’espère qu’il va pouvoir jouer aux Jeux Olympiques », a lancé le président français au cours d’un échange avec les élèves d’une école primaire de Paris ce vendredi. Emmanuel Macron a par la suite annoncé qu’il sera présent au stade pour voir les Bleuets si ces derniers se retrouvent dans le dernier carré. « J’irai (voir l’Equipe de France, ndlr) si on est en demi-finales ou en finale. La finale c’est le 14 juillet » a-t-il ajouté.