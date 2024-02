Mbappé au Real Madrid ? La réponse hallucinante d'Ancelotti

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a lâché une réponse étonnante sur une probable arrivée de Kylian Mbappé l’été prochain.

Il ne se passe désormais plus un jour sans que l’avenir de Kylian Mbappé ne revienne à la surface. Le joueur a beau être silencieux sur sa situation, ça n’empêche qu’il soit à la Une de tous les médias. Et comme sa réponse ne vient toujours, certains préfèrent se tourner vers le Real Madrid et Carlo Ancelotti pour évoquer l’avenir de l’international français. Interrogé à nouveau sur Mbappé ce samedi, le technicien italien a lâché une réponse totalement hallucinante.

Kylian Mbappé en route vers le Real Madrid

Alors que le mercato hivernal venait de prendre fin le 1er février dernier, les spéculations sur l’avenir de Kylian Mbappé ont refait surface seulement deux jours après. Cela est parti notamment d’une information du journal, Le Parisien, qui révélait il y a une semaine que l’attaquant du PSG avait fait le choix de rejoindre le Real Madrid l’été prochain.

A en croire le media, le Paris Saint-Germain se serait même résigné à l’idée de perdre le Bondynois et aurait déposé les armes. Une thèse refusée par le club capitale qui assurait dans la foulée ne pas être au courant d’une telle décision. Le PSG a notamment mis en avant un pacte entre les deux parties qui oblige Mbappé à l’informer en premier de son choix. Toutefois, le départ de Kylian Mbappé est confirmé le lendemain par Laure Boulleau, ambassadrice du PSG et consultante pour Canal+.

Carlo Ancelotti n’a pas besoin de Mbappé

Même s’il garde un mince espoir de conserver Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG lui cherche déjà un remplaçant. Au Real Madrid, il y a une certaine assurance autour de la finalisation du dossier mais le club merengue reste prudent. Cependant, les médias espagnols, qui n’ont pas oublié la déception de l’été 2022, cherchent désespérément la confirmation du Real Madrid. Ces derniers ramènent donc la question sur le joueur à chaque conférence de presse de Carlo Ancelotti.

Mais ce samedi après la rencontre contre Girona, l’ancien coach du PSG a fait savoir qu’il avait déjà les meilleurs joueurs du monde dans son effectif. « Vous continuez à m'interroger sur un joueur qui joue pour une autre équipe. Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici. Dans l'ordre : Vini Junior en premier, Jude Bellingham en deuxième, Rodrygo en troisième. Puis Toni Kroos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga... », a répondu Carlo Ancelotti.