Real Madrid, Carlo Ancelotti snobe Mbappé

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a snobé une question sur Kylian Mbappé en conférence de presse, vendredi.

Le Real Madrid affronte Girona samedi à l’occasion de la 24 journée de Liga. En prélude à ce choc, Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce vendredi pour répondre aux questions des médias. Et comme d’habitude, le technicien italien n’a pas échappé à une nouvelle question sur Kylian Mbappé, annoncé au Real Madrid l’été prochain.

Ancelotti serein avant Real Madrid – Girona

Leader de Liga, le Real Madrid (58pts) sera aux prises samedi avec son surprenant dauphin, Girona (56pts). Une défaite des Madrilènes les fera descendre au deuxième rang du classement laissant ainsi Girona reprendre le fauteuil de leader. Mais pour Carlo Ancelotti, ce n’est pas cette rencontre qui décidera du sort de la saison en cours.

« C’est un match exigeant, contre un rival qui a fait mieux que les autres. Ce sera difficile, nous avons du respect pour eux, mais nous y allons avec confiance et l'envie de gagner, après un match nul. Celui qui gagne demain prend l'avantage. Mais c'est très long, très long. Demain ne décide de rien, mais l'un des deux peut prendre l'avantage. Le championnat se décidera plus tard, quoi qu'il arrive. Plus vite nous atteindrons 80 points, plus vite nous serons proches de la victoire », a lancé l’ancien coach du PSG.

Ancelotti écarte une nouvelle question sur Mbappé

Comme à l’accoutumée, Carlo Ancelotti est toujours soumis à des questions sur Kylian Mbappé malgré ses réponses évasives à chaque fois. Ce vendredi également, l’entraineur du Real Madrid n’y a pas échappé. Il a surtout été interrogé sur le gros tacle subi par l’attaquant du PSG contre Brest en Coupe de France, mercredi. Une blessure qui inquiète du côté de Madrid mais pas Ancelotti puisque l’Italien n’a même pas vu la scène. « Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu ce match », a lâché Il Mister.

Par ailleurs, l’ancien coach d’Everton a également évoqué la forme de son groupe avec le retour de la Ligue des Champions. « Au début du mois de janvier, on a dit que c'était un mois très compliqué pour les statistiques et nous nous en sommes très bien sortis. En février, la Ligue des champions reprend et ce sera une autre compétition importante. Nous sommes en bonne forme », a conclu Carlo Ancelotti.