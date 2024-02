Mbappé aperçu à Barcelone, le Real sue à grosses gouttes

Kylian Mbappé a été aperçu à Barcelone. Le Real de nouveau trahi par le Français ?

La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, fait parler d'elle dans le monde du football en raison d'un transfert très attendu au Real Madrid qui semble être en cours, mais il a passé la semaine à Barcelone. L'attaquant français a eu deux jours de vacances, et les a passés en Catalogne avec Achraf Hakimi.

Selon MD, il a été vu au Restaurante Botafumeiro, un endroit huppé où le directeur sportif de Barcelone, Deco, a été vu en train de faire des affaires ces dernières semaines. De son côté, Sport assure qu'il a été vu en train de profiter de la vie nocturne dans la capitale catalane au cours des deux soirées précédentes.

Des vacances avec Hakimi pour Mbappé

Ce qui ne fait aucun doute, c'est que Mbappé a été vu à l'aéroport mercredi, prenant congé de Barcelone, alors qu'il s'apprêtait à rentrer en France. Il a signé des autographes pour des fans, mais a refusé de répondre aux questions sur son avenir.

Les dernières informations en provenance d'Espagne et de France assurent que Mbappé a accepté de rejoindre Los Blancos, et qu'il ne reste plus qu'à négocier des détails mineurs, notamment les droits d'image et sa présence aux Jeux olympiques de Paris cet été.